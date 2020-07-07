Жители Новосибирской области выберут место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести»

Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников поручил региональному оргкомитету «Победа» и мэрии Новосибирска создать комиссию по запуску процедуры общественного голосования по выбору места установки стелы.

Присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести» обсудили во время расширенного заседания оргкомитета «Победа», которое в режиме ВКС провёл сегодня Андрей Травников. В заседании принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Напомним, что на прошлой неделе, 2 июля, Президент Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе - и Новосибирску. Теперь в областном центре должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого высокого звания.

- Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Я благодарю и Андрея Турчака, членов федерального оргкомитета «Победа», и нашего Президента Владимира Путина за решение присвоить это почетное звание сразу 20 городам РФ. Установка Памятной стелы - это обязательное мероприятия, и сегодня уже есть определённые пожелания о том, где она могла бы быть расположена и как она могла бы выглядеть. Тем не менее, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество - архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение. Мы понимаем, что это – решение на десятилетия вперёд, - сказал Андрей Травников.

Андрей Шимкив, Андрей Турчак и Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой Правительства НСО.

В ближайшее время в Новосибирской области стартует работа по сбору предложений по площадкам для установки Памятной стелы «Город трудовой доблести» и визуализации общественного пространства по предложенным местам. По поручению главы региона будет создана комиссия, которая займется проведением этой работы. При этом важно не просто выбрать место для размещения одного объекта - памятной стелы - а создать архитектурную, художественную концепцию развития территории Новосибирска, чтобы в городе появилось новое памятное место, акцентировал внимание губернатор.

Андрей Турчак подчеркнул, что со своей стороны партия «Единая Россия» готова оказать необходимую помощь. Вице-спикер Совета Федерации также акцентировал внимание на том, что работа по сбору голосов за присвоение Новосибирску почётного звания позволила консолидировать многих.

- «Единая Россия» помогла подготовить документы, организовала сбор подписей за присвоение этого звания. Важно, что к этой инициативе присоединились практически все политические партии, общественные организации, советы ветеранов. В Новосибирской области активное участие принимало отделение КПРФ. Это пример здоровой консолидации. Тема Великой Победы объединила, - отметил Андрей Турчак.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил всех, кто принял участие в поддержке инициативы по присвоению городу почетного звания, которое значимо для всех жителей региона. Он подчеркнул, что все сельские труженики районов Новосибирской области внесли большой вклад, помогая фронту в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Панфёров. Фото предоставлено пресс-службой Правительства НСО.

Как отметил первый заместитель председателя областного Заксобрания, замсекретаря региональной ЕР Андрей Панфёров, увековечивание боевого и трудового подвига сибиряков в годы тяжелейших для страны испытаний - долг нынешнего поколения перед ветеранами и поколениями будущими.

- Мы ожидали высокого результата по голосованию за присвоение Новосибирску звания «Города трудовой доблести», потому что новосибирцы преданы истории своего города, своей области. В том, что мы соберём большое количество подписей, не было сомнений. Все поддержали эту инициативу, выражали готовность проголосовать, вспоминали истории своих семей, биографии своих родителей, - сказал Андрей Панфёров.