Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 июля 2020 года: рестораны открыли летние веранды

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразилось 6 611 человек, среди них 384 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 106 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 7 июля 2020 года. ФОТО: сервис "Яндекс"

СТОЛОВЫЕ УЛИЦЫ

Власти Новосибирской области услышали жалобы рестораторов и разрешили открыть летники для обслуживания гостей. Некоторые улицы Новосибирска стали напоминать мебельный магазин — столько столов и стульев появились на них сегодня. Отличились даже столовые на вторых и третьих этажах зданий, хотя раньше никогда не организовывали летние площадки.

- Уже давно закуплены продукты и санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, маски и перчатки. Ждали только, как нам дадут отмашку, — рассказала «КП-Новосибирск» председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева.

НЕ МЕНЬШЕ СОТНИ ЗАБОЛЕВШИХ В ДЕНЬ

Количество заболевших за сутки вновь превысило число излечившихся пациентов в Новосибирской области. По данным оперативного штаба по региону, врачи выписали из больниц 74 человека, которые выздоровели от COVID-19. Общее число переболевших с начала эпидемии достигло 4 415 человек.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска по-прежнему остаются 2 388 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. В стационаре детской больницы №3 лечатся 55 детей.

Еще 1070 жителей Новосибирской области заперты на карантине в квартирах и в обсерваторах. Всего 26 647 человек были сняты с меднаблюдения.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирске за сутки четверо человек погибли из-за коронавируса и осложнений, вызываемых опасной болезнью. Врачи боролись за жизнь, но не смогли спасти трех мужчин 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщину в возрасте 48 лет. Количество смертей от COVID-19 составило 116 человек с начала вспышки заболевания в Новосибирской области.

Еще 88 пациентов находятся в реанимации инфекционных больниц Новосибирской области, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

ПОДЫШАТЬ МОЖНО, КУПАТЬСЯ — НЕЛЬЗЯ

Спасатели МЧС не хотят пускать людей в воду из-за коронавируса — новосибирские пляжи официально до сих пор закрыты. При этом дирекция пляжей не может остановить поток отдыхающих, но на многих пляжах дежурят спасатели.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 106 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: закрыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи.

Пляжи: официально закрыты.

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: открыты только летние веранды.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru