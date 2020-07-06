2020-07-06T15:22:11+03:00
Общество

«Цифры - революционные»

Депутаты Заксобрания перевыполнили план, потратив на исполнение наказов избирателей 42 миллиарда рублей
Михаил ГЛОТОВ
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Дмитрий Козловский поставил выполнение наказов в Новосибирской области в пример другим регионам. Фото: пресс-центр Законодательного Собрания Новосибирской областиДмитрий Козловский поставил выполнение наказов в Новосибирской области в пример другим регионам. Фото: пресс-центр Законодательного Собрания Новосибирской области
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В Законодательном собрании Новосибирской области подвели итоги исполнения наказов избирателей депутатами шестого созыва. С подробным отчетом выступил и. о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

- Изначально мы планировали направить на исполнение наказов 9,2 миллиарда рублей. Область перевыполнила план и исполнила 1163 наказа на общую сумму 11,6 миллиарда рублей, - сообщил глава ведомства, представляя отчет за 2019 год.

В итоге для решения задач в сферах ЖКХ, образования, развития дорожной сети, на здравоохранение, культуру и спорт ушло 2,5 миллиарда рублей, а в районы - 9,1 миллиарда рублей.

- На дороги было направлено почти 3 миллиарда рублей, на ЖКХ - более 700 миллионов. Большая часть финансирования была направлена на образование - 3,9 миллиарда, деньги вложены в 21 объект капитального строительства, - отметил Лев Решетников.

Депутаты Заксобрания были удовлетворены результатами исполнения наказов и не скупились на положительные оценки, отмечая слаженную работу с министерством экономического развития и правительством Новосибирской области.

- Увеличение практически в два раза выполненных наказов и средств, вложенных в выполнение наказов, - это, мне кажется, достойный результат. От избирателей в последние месяцы часто звучат вопросы по строительству новых поликлиник. Мы с вами знаем ситуацию. Насколько мне известно, проектно-сметная документация готова и сейчас находится на экспертизе. Но, к сожалению, многие жители Новосибирска не обладают такой информацией, - высказался депутат регионального парламента Роман Яковлев.

Только цифры.

Только цифры.

Коллегу поддержал Глеб Поповцев, рассказав, что на его округе в Новосибирском районе за последние пять лет построены 11 детских садов, одна школа, еще одну школу скоро начнут строить.

- Это не может не радовать, ведь это свидетельствует о том, что ситуация в Новосибирском районе развивается динамично. Но есть одна проблема: население района выросло в среднем на 20 - 25 процентов. Поэтому у меня большое пожелание к минэкономразвития на следующий созыв: проанализировать ситуацию с динамичным развитием пригородных территорий и обратить внимание на такие программы, как «Комплексное развитие сельских территорий». Мы можем столкнуться с тем, что не будем успевать за ростом населения, - сделал акцент законодатель.

С благодарности представителям регионального минздрава за активное строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Новосибирской области начал свое выступление Александр Шпикельман.

- Это очень большое дело! Сегодня в ФАПах медицинскую помощь оказывают на высоком уровне, туда приходят сотни человек. Давайте сохраним финансирование ключевых направлений, важных для селян, - призвал депутат.

Также Александр Шпикельман рассказал о ситуации с газоснабжением в области. По его словам, магистральные газопроводы уже готовы, но нужно делать внутреннюю разводку, а для решения этой задачи требуется сохранить не менее 90% от запланированной суммы.

- Если сравнить отчеты за шестой и пятый созывы, то здесь, можно сказать, революционные цифры, потому что в пятом созыве было выполнено 1800 наказов на сумму 24 миллиарда рублей, а этом созыве выполнено 3182 наказа на сумму 42 миллиарда рублей. Это огромные деньги, но главное - видно, что мы идем вперед. В 2015 году у нас было 5 тысяч наказов на 150 миллиардов рублей. Мы понимали, что за пять лет все не сделаем, и честно говорили об этом жителям. Всего мы выполнили 28% по сумме. Необходимо понять, актуальны ли остальные наказы в следующем созыве. Я думаю, в будущем мы выполним намного больше наказов, чем сейчас, - заявил председатель комиссии по наказам избирателей Дмитрий Козловский.

Также он предложил не критиковать политиков и власть с соседями на кухне, в гараже. В качестве альтернативы, по его мнению, жителям стоит активно голосовать, чтобы выбрать своего депутата, дать ему наказ и контролировать, как он этот наказ выполнил. Дмитрий Козловский подчеркнул, что в Новосибирской области закон о наказах работает, и для других регионов это достойный пример для подражания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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