2020-07-03T16:04:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 июля 2020 года: почти два миллиарда на борьбу с эпидемией

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 июля 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Власти потратили более 1,7 млрд рублей на оборудование и лекарства для борьбы с COVID-19Власти потратили более 1,7 млрд рублей на оборудование и лекарства для борьбы с COVID-19Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразилось 6 282 человека, среди них 373 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 105 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 4 июля 2020 года. ФОТО: сервис "Яндекс"

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 4 июля 2020 года. ФОТО: сервис "Яндекс"

ВРАЧИ НА ВЫСОТЕ

В Новосибирской области сохраняется перевес в числе излечившихся от коронавируса, судя по статистике последних трех дней. По данным оперативного штаба, за сутки из больниц Новосибирска выписали 138 человек с отрицательными тестами на COVID-19. Общее число излечившихся составило 3 852 пациента, это больше половины от всех случаев заболевания в регионе.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска находятся 2 389 человек, с подтвержденным диагнозом COVID-19 и признаками заболевания. В детскую больницу №3 госпитализированы 57 детей, в том числе маленькие пациенты с подтвержденным коронавирусом.

Согласно оперативным данным, под медицинским наблюдением находятся 1062 жителей Новосибирской области. Еще 26 056 человек прошли медицинский карантин.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Пенсионеры становятся жертвами коронавируса в Новосибирской области почти каждый день. По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались четыре человека: 60-летний мужчина и три женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 105 человек.

В отделениях реанимации проходят лечение 80 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.

КАЖДЫЙ ВРАЧ БЕСЦЕНЕН

Новосибирские врачи стали главными героями борьбы с пандемией COVID-19 в регионе, это признал даже губернатор. Андрей Травников поздравил выпускников НГМУ и вручил им дипломы, пожелав быть верными благородному призванию и клятве, а также поблагодарил за ценный энтузиазм.

— Многие из вас и ваших коллег, наравне со старшими товарищами, работали в поликлиниках, в больницах, COVID-центрах. Многие врачи переводились в такие клиники, потому, что верят: каждый врач в сегодняшней пандемии должен поработать в этих условиях, — сказал Андрей Травников.

ВДОХ ДОРОЖЕ МИЛЛИАРДА

Новосибирская область получила более 1,7 миллиарда рублей на борьбу с пандемией — на эти средства были закуплены лекарства и техника. В частности, это 412 аппаратов ИВЛ, 425 кислородных концентратора, 960 шприцевых насосов. Часть техники уже поступила и используется в больницах.Также закупаются лицевые маски неинвазивной вентиляции легких, аспиаторы, аппараты для определения газов крови, средства защиты для медиков.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 105 человек

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года

Музеи: закрыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи

Пляжи: официально закрыты.

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, но идет речь о возможном открытии на следующей недели.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2020: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
«Вспыхнули ящики и пластик»: в Новосибирске загорелся магазин
«Поднял ее до третьего этажа»: новосибирцы отбили кошку у голодного коршуна
«Избил водителя, помял машину»: в Новосибирске пассажир набросился на таксиста
Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика на реке Иня
«Водителя зажало в кабине»: под Новосибирском ГАЗель врезалась в грузовик
В Новосибирской области ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Стали известны подробности исчезновения новосибирского подростка: в деле замешан мужчина с собакой
Андрей Травников: «Этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы»
«Уехал к другу и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в шортах и синей кепке
31 новый аппарат ИВЛ получила Новосибирская область
«Трос оторвался и висит над рекой»: сибирячка пожаловалась на ветхий мост, который ведет в школу и детский садик
Сибиряк сделал крошечную матрешку на конце конского волоса: мы узнали, как это ему удалось
«Мама в истерике»: в Новосибирске на реке Иня утонул ребенок
В Новосибирске вторые сутки не могут найти подростка: за дело взялись криминалисты
«Любят просыпаться на рассвете»: в зоопарке рассказали про солнечных ангелов
Девочки отъелись? Танцовщицы показали, как с трудом влезают в джинсы (вы залипните)
Звание присвоено: Андрей Травников возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла»
Губернатор Андрей Травников пожелал новосибирским выпускникам удачно сдать ЕГЭ
Четырехполосная автострада соединит улицы Серебренниковскую и Зыряновскую в следующем году
Спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней: его убийц отдают под суд