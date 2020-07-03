Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 июля 2020 года: почти два миллиарда на борьбу с эпидемией

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразилось 6 282 человека, среди них 373 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 105 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 4 июля 2020 года. ФОТО: сервис "Яндекс"

ВРАЧИ НА ВЫСОТЕ

В Новосибирской области сохраняется перевес в числе излечившихся от коронавируса, судя по статистике последних трех дней. По данным оперативного штаба, за сутки из больниц Новосибирска выписали 138 человек с отрицательными тестами на COVID-19. Общее число излечившихся составило 3 852 пациента, это больше половины от всех случаев заболевания в регионе.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска находятся 2 389 человек, с подтвержденным диагнозом COVID-19 и признаками заболевания. В детскую больницу №3 госпитализированы 57 детей, в том числе маленькие пациенты с подтвержденным коронавирусом.

Согласно оперативным данным, под медицинским наблюдением находятся 1062 жителей Новосибирской области. Еще 26 056 человек прошли медицинский карантин.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Пенсионеры становятся жертвами коронавируса в Новосибирской области почти каждый день. По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались четыре человека: 60-летний мужчина и три женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 105 человек.

В отделениях реанимации проходят лечение 80 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.

КАЖДЫЙ ВРАЧ БЕСЦЕНЕН

Новосибирские врачи стали главными героями борьбы с пандемией COVID-19 в регионе, это признал даже губернатор. Андрей Травников поздравил выпускников НГМУ и вручил им дипломы, пожелав быть верными благородному призванию и клятве, а также поблагодарил за ценный энтузиазм.

— Многие из вас и ваших коллег, наравне со старшими товарищами, работали в поликлиниках, в больницах, COVID-центрах. Многие врачи переводились в такие клиники, потому, что верят: каждый врач в сегодняшней пандемии должен поработать в этих условиях, — сказал Андрей Травников.

ВДОХ ДОРОЖЕ МИЛЛИАРДА

Новосибирская область получила более 1,7 миллиарда рублей на борьбу с пандемией — на эти средства были закуплены лекарства и техника. В частности, это 412 аппаратов ИВЛ, 425 кислородных концентратора, 960 шприцевых насосов. Часть техники уже поступила и используется в больницах.Также закупаются лицевые маски неинвазивной вентиляции легких, аспиаторы, аппараты для определения газов крови, средства защиты для медиков.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 105 человек

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года

Музеи: закрыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи

Пляжи: официально закрыты.

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, но идет речь о возможном открытии на следующей недели.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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