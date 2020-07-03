Черное мыло с характером тигра защитит сибиряков

Новое косметическое средство Natura Siberica создано специально для мужчин и обладает таким же несгибаемым, как у амурского тигра, характером. Черное антибактериальное мыло для тела и волос «Сибирская баня» дарит коже и волосам 100-процентное очищение и антибактериальную защиту, что сегодня особенно актуально. Благодаря уникальному составу на основе диких таежных трав и активному современному компоненту гуанидину черное сибирское мыло убивает 99,9% вирусов и бактерий.

Гуанидин рекомендован Роспотребнадзором для проведения дезинфекционных мероприятий, включающих меры личной гигиены и дезинфекцию помещений, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (инструкция 02/770-2020-32 от 23.01.2020).

Мыло «Сибирская баня» 2 в 1 одинаково хорошо в уходе и за телом, и за волосами. А дикие сибирские травы в его составе способствуют повышению иммунитета и погружают в атмосферу легендарной сибирской бани. Это просто сибирский детокс по-черному для настоящих хищников!

Жители Дальнего Востока рассказывают, что для восстановления после охоты тигр употребляет в пищу особенную «тигровую траву». В медицине она известна как центелла азиатская. Эта трава богата танинами, флавоноидами, фитостеролами и обладает отличными антиоксидантными свойствами. Ее широко используют в составе препаратов для укрепления нервной системы, повышения иммунитета и лечения кожных заболеваний.

Вместе с экстрактом «тигровой травы» в составе черного антибактериального мыла «Сибирская баня» содержатся:

• экстракт тувинской ромашки - обладает сильнейшими природными антибактериальными свойствами благодаря большому содержанию дубильных веществ и азулена;

• органическое масло черной пихты - сильнейший натуральный антисептик, который эффективно очищает кожу и волосы, повышает иммунитет клеток, защищает от воздействия окружающей среды;

• дикий саянский тимьян - содержит дубильные вещества и тимол (природный антивирусный компонент), а также витамины группы B и C, благодаря чему отлично очищает кожу и повышает общий тонус организма.

Российский косметический бренд Natura Siberica активно поддерживает уникальные биосферные территории России и содействует сохранению редких видов растений. Среди таких инициатив - создание первых в России сертифицированных органических хозяйств, сотрудничество с Ботаническим садом Иркутского государственного университета в области сохранения и размножения редких видов растений, поддержка Государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина».

Компания начала сотрудничество с Центром «Амурский тигр», занимающимся спасением редкого вида кошачьих. Это один из самых крупных тигров на Земле и единственный подвид, способный выживать в условиях сурового северного климата. Благодаря деятельности центра численность амурского тигра преодолела критический рубеж, но все еще нуждается в активной поддержке. Выпустив черное антибактериальное мыло для мужчин «Сибирская баня» с изображением амурского тигра, компания Natura Siberica привлекает внимание к важной деятельности Центра «Амурский тигр» по сохранению краснокнижного вида.

Амурского (или уссурийского) тигра можно увидеть на флаге и гербе Приморского края и на гербе Хабаровска, ведь это природный символ Дальнего Востока. Центр «Амурский тигр» занимается изучением и сохранением популяции редкого полосатого хищника, чье существование еще в середине XX века было под угрозой из-за неконтролируемой охоты и вырубки лесов. В последние семь лет благодаря деятельности центра дикая популяция тигра стабильно растет и составляет около 600 особей. Редкое благородное животное больше не находится на грани вымирания, но нуждается в активных мерах по сохранению и увеличению популяции.

Центр «Амурский тигр» работает благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц, без бюджетного финансирования. Поэтому особенно важно привлекать внимание общественности к работе по сохранению самого большого и сильного тигра России.

#БУДЬКАКТИГР

Узнать подробности о деятельности Центра «Амурский тигр»: www.amur-tiger.ru

Новосибирск, Красный проспект, 17

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