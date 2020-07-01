Дмитрий Асанцев: отработали продуктивно, нас слышали и поддерживали

На заключительной сессии депутаты шестого созыва обсудили выполнение наказов избирателей, оценили взаимодействие с мэрией за последние пять лет, разобрали сложившуюся в Новосибирске ситуацию из-за пандемии коронавируса и утвердили день выборов депутатов седьмого созыва.

Временные трудности

Сессию Совета депутатов города Новосибирска открыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он рассказал, что из-за пандемии объем поступлений в городской бюджет снизился до 800 миллионов рублей, а потери на конец года могут составить до 2,5 миллиарда рублей. Поэтому часть доходов предлагается сохранить в бюджете Новосибирска.

Пандемия создала временные сложности с выделением дополнительных средств на капитальные объекты. Было скорректировано комплексное развитие социальной инфраструктуры Новосибирска на 2017 - 2030 годы. Также из-за запрета на проведение массовых мероприятий была перенесена актуализация Генерального плана Новосибирска.

Вместе с этим расходы города увеличились с 34 до 52 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Асанцева, это безусловный признак развития Новосибирска, так как средства идут на строительство социальных и инфраструктурных объектов.

- Есть и задачи, которые нельзя откладывать. Муниципальный долг, соответственно, тоже растет, ведь, чтобы полноценно выполнять свою работу, мы дополнительно берем займы. Конечно, можно было бы принимать бездефицитный бюджет, но тогда город был бы ущемлен в развитии определенных направлений, - отметил Дмитрий Асанцев.

Прошлись по наказам

Отдельно депутаты остановились на выполнении наказов избирателей. За пять лет были построены школы и детские сады, проведена масштабная работа по благоустройству придомовых территорий, отремонтированы километры дорог и сделано многое другое.

- В 2015 году был принят план реализации наказов на сумму более 64 миллиардов рублей. Свыше 58 миллиардов рублей требуют наказы на капстроительство - метро, школы... Их можно исполнить только при софинансировании из федерального и областного бюджетов, - рассказал Дмитрий Асанцев.

Взаимодействие с мэрией он назвал конструктивным, так как за прошедшие пять лет мэрия исполняла свои обязательства. В большинстве случаев депутатам и городским властям удавалось находить компромиссное решение.

Безопасные выборы

Итогом 44-й сессии Совета депутатов города Новосибирска стало назначение даты выборов в новый созыв Совета депутатов города Новосибирска - 13 сентября 2020 года. Все необходимые мероприятия, включая сбор наказов, пройдут со строгим соблюдением профилактических мер. Отмена же голосования по партийным спискам, по мнению Дмитрия Асанцева, обоснована: «интересы жителей должны представлять конкретные депутаты».

- Совет депутатов города Новосибирска все пять лет работал стабильно. Большинство вопросов, которые мы поднимали, на уровне Правительства РФ и на уровне Заксобрания НСО получили поддержку. Это говорит о том, что депутатов Совета депутатов города Новосибирска слышали и поддерживали. Я хочу поблагодарить вас за совместную работу на протяжении этих пяти лет, за сотрудничество, установившееся между нами, - завершил сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва Дмитрий Асанцев.