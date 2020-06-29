Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 июня 2020 года: пляжи могут открыть, но загорать будем в масках
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 июня 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразилось 5 876 человек, среди них 361 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 107 пациентов, регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.
Статистика заболеваемости в Новосибирской области на 30 июня 2020 года. Фото: сервис "Яндекс"
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ СOVID-19
За прошедшие сутки двое пенсионеров скончались от коронавируса в Новосибирске. По данным оперативного штаба, одному из пациентов было 66 лет, другому исполнился 71 год.
Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека. Сейчас в реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 22 пациента.
Есть и хорошие новости: за прошедшие сутки врачи выписали из инфекционных больниц Новосибирска 24 пациента. Теперь в регионе 3 392 жителя, которые прошли госпитализацию и излечились от COVID-19.
СМЕРТЬ ВРАЧЕЙ
Брат министра здравоохранения Новосибирской области скончался от коронавируса. Андрей Хальзов работал хирургом в Дорожной клинической больнице и считался высококлассным специалистом, кроме того работал доцентом кафедры хирургии факультета повышения квалификации врачей.
Редакция «КП-Новосибирск» выражает соболезнования родственникам Андрея Хальзова и семьям других жертв COVID-19, оставшихся неназванными.
САМОИЗОЛЯЦИЯ В ДУХОТЕ
Сибирячка потеряла сознание в переполненной маршрутке — в салоне было душно, к тому же ситуацию усугубляла медицинская маска. У женщины сильно закружилась голова, подступила дикая слабость, появилась тошнота, в глазах сначала стоял туман, потом нахлынула темнота. Пассажирка отключилась на несколько секунд, очнулась почти на полу маршрутки.
ЗАПРЕТНЫЙ ЗАГАР
Погода заставляет новосибирцев нарушать самоизоляцию: многие провели выходные у воды. Это заметили и чиновники. В понедельник, 29 июня, на оперативном совещании глава региона Андрей Травников предложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю официально открыть пляжи.
- Давайте при первой же возможности откроем пляжи, - предложил Травников.
Но городские власти сказали, что пока не готовы к официальному открытию пляжей. Их открыть не позволяет не только эпидемиологическая ситуация в регионе, но и состояние воды, а еще готовность пляжных зон. На данный момент готово всего 6 пляжей из 21.
Но даже если пляжи откроют, находиться на них придется, видимо, в масках. Дело в том, что режим самоизоляции продлили до 1 августа. В общественных местах жители обязаны соблюдать масочный режим. Театры, торговые центры, фитнес-залы, аквапарк, бары, солярии, массажные салоны по-прежнему закрыты. Также рекомендовано приостановить бронь в санаториях, домах отдыха и пансионатах, детских лагерях и гостиницах.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ НА 30 ИЮНЯ 2020:
Общее число зараженных за день: 107 человек
Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года
Музеи: открыты.
Пляжи: официально закрыты. Готовы для отдыха 6 из 21.
Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов
Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, работает доставка, еда на вынос,
Парки: доступны для прогулок.
Фитнес-центры: закрыты.
Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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