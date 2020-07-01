2020-06-29T13:28:09+03:00
Политика

«Трудно платить»: депутаты выступили за заморозку тарифов ЖКХ в Новосибирске

Новосибирские депутаты предложили правительству механизм, который позволит лучше пережить время перемен
Михаил ГЛОТОВ
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Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.
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В октябре российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по субъектам. Согласно этому распоряжению, оплата коммунальных услуг во втором полугодии должна вырасти в среднем на 4,9%. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска объяснили, почему они против такого решения.

- Пандемия внесла серьезные изменения в жизнь многих людей. Сократились доходы семей, некоторые остались без работы, повысилась тревожность людей за будущее. В этих условиях мы считаем необходимым не повышать тарифы на электричество, воду, отопление, газ, другие коммунальные услуги для населения, а оставить их на уровне прошлого года до 2021 года. Сейчас даже небольшая экономия в семейном бюджете крайне важна! Это дополнительные деньги на питание детей, на поддержание уровня жизни. Так люди психологически лучше переживут время перемен, время кризиса. В подобные периоды важна любая поддержка. Человек должен знать, что он не остается с проблемами один на один, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска, глава фракции «Единая Россия» Дмитрий Асанцев.

Также председатель Совета депутатов города Новосибирска сообщил, что платежи по измененным тарифам начнутся с 1 августа, но если в правительстве примут постановление о моратории, все ранее утвержденные решения об увеличении стоимости коммунальных услуг будут отменены.

По словам Дмитрия Асанцева, сдерживание тарифов - это то, что сегодня необходимо сделать для реальной помощи людям. Этот шаг позволит укрепить социальную и демографическую политику страны. С обращением по сдерживанию роста тарифов депутаты обратились к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, просим Вас рассмотреть возможность установления моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на второе полугодие 2020 года, - говорится в обращении новосибирских депутатов.

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