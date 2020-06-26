2020-06-26T13:49:22+03:00
Общество

Оперативный персонал АО «РЭС» готов к реагированию во время неблагоприятных погодных условий

На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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В Новосибирской области прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 27 июня, а также в течение суток 28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, усиление ветра до 19 - 24 м/с, порывы до 25 - 28 м/с. Днем 28 июня ожидается похолодание.

В связи с этим оперативный персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.

На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. При необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в любое время в целом на территории Новосибирской области могут быть дополнительно привлечены около 200 бригад и более 250 единиц техники, в том числе специализированной.

Визуальное определение повреждений в сложных метеоусловиях крайне затруднено, поэтому аварийной бригаде может потребоваться некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ. В любом случае энергетиками будут предприниматься все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

По вопросам устранения последствий неблагоприятных погодных условий налажено взаимодействие между АО «РЭС» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

Оперативную информацию по аварийным отключениям электрической энергии можно уточнить в следующих инстанциях:

• аварийная служба УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах);

• единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru;

• портал «Мой Новосибирск» или приложение «Мобильный Новосибирск» (для Android или IOS);

ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области;

• сельская или районная администрация;

• сетевая компания (диспетчерская служба соответствующего района НСО).

Кроме того, на официальном сайте АО «РЭС» функционирует раздел-памятка «Что делать при отключении электроэнергии?», где подробно описывается порядок действий в случае прекращения электроснабжения. Рекомендуем распечатать памятку и хранить в доступном месте.

АО «РЭС» напоминает всем потребителям, что во время неблагоприятных погодных условий целесообразно выключить все электроприборы и электронное оборудование, чтобы предотвратить последующие замыкания и неполадки, связанные с возможными перепадами напряжения. Будьте внимательны во время пребывания на улице, нахождение в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства сопряжено со смертельной опасностью.

Обнаружив оборванные или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о них по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.

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