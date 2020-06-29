2020-06-26T11:15:26+03:00
Умные вещи

Смотрим на карте, как изменилась зона покрытия 4G Билайн в Новосибирской области

Список мест, где мобильная связь Билайн получила заметные улучшения пополнился 11 улицами и 12 населенными пунктами Новосибирска и области
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Фрагмент карты улучшения покрытия связи Билайн в Новосибирске и НСО. Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».Фрагмент карты улучшения покрытия связи Билайн в Новосибирске и НСО. Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».
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Здесь установили вышки, укомплектованные оборудованием, позволяющим поддерживать на высоком уровне как голосовую связь, так и мобильный интернет 4G.

В их число вошли: улицы Приграничная, Фасадная, Твардовского, Арбузова, Воинская, Большая, Станционная, Сибиряков-Гвардейцев в районе пл. Кирова, Горский микрорайон, Саввы Кожевникова, Северный проезд, а также СНТ Ветеран-3, СНТ Недра, ул. Запалная в п. Краснообск, мрн Зеленый остров г. Бердска, Мочище, с. Новолуговое, с. Каменка, ул. 1-я Известковая в Искитиме и п. Керамкомбинат в Искитимском районе, дачный поселок «Усадьба Марьино»в Криводановском районе, поселки Искра и Майский в Черепановском райне, п. Светлый в Коченевском районе.

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Узнать, планируется ли улучшение связи в интересующем вас районе, населенном пункте или дачном обществев 2020-21гг можно, направив запрос в пресс-службу Билайн на электронную почту: yanazarova@nsk.beeline.ru

- Сейчас мы делимся только первыми небольшими результатами, но за ними стоит серьезная работа, которая отчасти уже завершена, и которую еще предстоит сделать. Спрошлой осени мы начали подготовку к масштабному проекту по улучшениюкачества и территории покрытия голосовой связью и 4G, намеченной на этот и 2021 года: изучали потребности жителей региона, смотрели, где нас не хватает, где нужно дополнительно усилиться, где нужно сработать на перспективу. Это помогло определить для себя ключевые направления, ведь связь должна развиваться пропорционально городу и области.Наша команда прикладывает максимум усилий, чтобы в скором времени объявить об улучшении связи в ряде новых строящихся районов города, дачных и коттеджных поселков, а также внутри крупных торговых ибизнес-центров, - поделился Виктор Кочетов, территориальный управляющий Билайн в Новосибирске.

В 2019 году Билайн в Новосибирской области уже увеличил покрытие 4G в 1,5 раза, запустив впервые или усилив связь в 90 населенных пунктах области, на 44 улицах Новосибирска, в Бердске, Искитиме, на территории аэропорта «Толмачево». Особое внимание при запуске 4G в Новосибирской области было уделено популярным направлениям для дачного отдыха.

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