Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 июля 2020 года: тестов станет больше

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразился 6 831 человек, среди них 401 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 107 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 8 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

РЕКОРД ПО ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ОТ COVID-19

Больницы Новосибирска установили новый рекорд — за сутки было выписано сразу 207 пациентов, излечившихся от COVID-19. Это в два раза больше числа заболевших за день. Предыдущий рекорд был установлен 4 июля — тогда было выписано 188 пациентов. На сегодня общее число излечившихся сибиряков составляет 4 507 человек.

Однако еще 2 570 человек еще проходят лечение в инфекционных больницах Новосибирска, это люди с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Еще 699 пациентов были госпитализированы в больницы сельских районов Новосибирской области, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В детскую больницу №3 госпитализированы 50 детей с диагнозом «коронавирус» и подозрением на опасное заболевание.

Под медицинским наблюдением остаются 964 жителя региона. С начала вспышки заболевания карантин на дому и в обсерваторах прошли 27 158 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

За прошедшие сутки четверо пациентов скончались от коронавируса в Новосибирске. По данным оперативного штаба, скончались двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и две женщины, им было 67 лет и 53 года. Общее число смертей от COVID-19 достигло 124 человек.

На данный момент в отделениях реанимации находятся 89 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 23 пациента.

ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС БУДУТ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Увеличиваются объемы тестирования на коронавирус. Возможности лабораторий вырастут в два раза. Напомним, некоторые пациенты утверждают, что им отказывали в тексте. В итоге люди делали его платно и у них обнаруживали COVID-19.

- На сегодняшний день средний показатель – порядка 4 000 тестов, - заявил министр здравоохранения Хальзов. Текущие цифры – порядка 150 анализов на 100 000 населения – позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области. Кроме того, было принято распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Новосибирской области 43 млн рублей на закупку пяти комплектов однотипного оборудования, которое позволит в автоматическом режиме делать анализы. Таким образом, мы практически в два раза сможем увеличить возможности наших лабораторий.

ОПАСНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Россияне скупают «таблетки от сердца» во время эпидемии COVID-19, уверены фармацевты. По данным исследования компании DSM Group, в первом полугодии 2020 года спрос на такие лекарства увеличился на 4,3 %. Эксперты уверены, что одна из причин — переживания людей по поводу смертельной инфекции и страх заразиться самим.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 107 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

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