Какое будущее ждет Новосибирск? Зависит от нас!

В этом году новосибирцев ждут два дня, которые определят уклад жизни на несколько лет вперед. 1 июля пройдет всероссийское голосование по Конституции. В основной закон страны предлагается внести эпохальные поправки, уже вызвавшие бурное обсуждение в обществе. Город и область 13 сентября выбирают депутатов Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания региона. О важности взвешенного выбора и опасности равнодушия к голосованию «Комсомольской правде» рассказали опытные новосибирские депутаты.

Андрей Панферов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Андрей Панферов, первый заместитель секретаря НРО Партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области:

- Безусловно, этот год является очень серьезным для политической жизни страны и Новосибирской области. Поэтому хотелось бы, чтобы избиратели, очень вдумчиво относящиеся к выбору депутатов, которые будут представлять интересы и области, и города в новом созыве, подошли к этому вопросу предметно и внимательно. Чтобы еще раз оценили кандидатов, претендующих на победу на выборах 2020 года. Конечно, хотелось бы, чтобы депутаты Законодательного собрания и Совета депутатов города Новосибирска, которые будут выбраны, заботились прежде всего об имидже города, о его внешнем виде, экономическом состоянии. Чтобы они в течение всего выборного периода относились к этим вопросам не поверхностно, но очень глубоко. Чтобы они внимательно рассматривали все проблемы, которые стоят перед Новосибирском. Это касается и здравоохранения, и ЖКХ, и строительства новых объектов, и, конечно, состояния дорог.

Если говорить о Новосибирске как о городе трудовой доблести, то скажу, что наш город, как никакой другой, заслужил это почетное звание. И было бы особенно приятно и знаменательно, если бы Новосибирск получил это достойное звание в год 75-летия Великой Победы. Это было бы, вне сомнений, статусно для жителей всей Новосибирской области. Мы бы вошли в историю страны как город, который получил достойное звание в честь Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Владимир Барсук. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Владимир Барсук, депутат Совета депутатов города Новосибирска, летчик-испытатель 1-го класса, ведущий летчик-испытатель-инструктор:

- Благодаря проявлению гражданской позиции нам предстоит позаботиться о будущем страны, сформировать депутатский корпус исполнительной власти. Мы выбираем тех, кто будет указывать путь развития, принимать законы и управленческие решения. Это позволит нам как минимум сохранить статус России как великой державы и сделать жизнь простых людей лучше, заложить фундамент для жизни будущих поколений. Именно поэтому нужно прийти и проголосовать. А равнодушная позиция может привести к тому, что выберутся люди, которые будут не способны конструктивно созидать будущее нашей страны.

На примере своего предприятия, Сибирского научно-исследовательского института авиации, скажу, что мы вполне благополучно пережили режим самоизоляции - от простоя производства практически не пострадали и продолжаем вносить свой вклад в развитие Новосибирской области. Объемы заказов на 80% связаны с оборонной отраслью, с обслуживанием марок известных боевых самолетов. За последнее время наши специалисты создали несколько опытных образцов самолетов, которые готовятся к запуску в серийное производство. Уже действует конструкторское бюро, заключившее контракты с монгольской стороной на разработку самолетов. Планируем в скором времени выйти на темпы выпуска 30 - 40 самолетов в год.

Также наше предприятие выполняет большой объем работ по поддержанию летной годности самолетов Ан-2 и их модификаций. Сегодня эксплуатируется более 500 таких машин, это около трех четвертей парка малой авиации в стране. Все вышеперечисленное - это еще и рабочие места, высококвалифицированный труд. В нашем КБ сейчас около 85 сотрудников, в перспективе будет 150 - 200 специалистов. К серийному производству самолетов в течение двух - четырех лет будет привлечено дополнительно 500 - 700 человек. Главное, что мы отрабатываем пилотные проекты по эксплуатации самолетов и решаем задачи перевозки пассажиров на местных воздушных линиях, чтобы потом этот успешный опыт распространить на всю Россию.

Александр Карелин. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Александр Карелин, депутат Государственной Думы, трехкратный олимпийский чемпион:

- Вокруг голосования по Конституции сейчас масса кривотолков. Хотелось бы их пресечь: Президент России очень четко сказал, что поправки будут приняты к действию только после всенародного обсуждения.

Убежден, как сильное государство, мы можем дать жителям возможность поделиться своим отношением к изменению в балансе власти, которое предложил наш президент, и к перераспределению полномочий между разными ветвями власти. При этом меня лично устраивает то, что сама Конституция, ее каркас после внесенных изменений останется нерушимым. Во-первых, четко сказано, что свой потенциал основной закон еще не исчерпал. Во-вторых, новые поправки укрепят суверенитет и незыблемость истории. Это, безусловно, важно для каждого жителя страны. Право на честную историю, право на беспристрастные оценки - все это мы должны защитить законом.

Напомню также о социальном блоке в поправках Конституции. Там детализированы социальные обязательства государства перед россиянами. Например, закрепляется обязательная индексация пенсий, других социальных выплат и льгот. Социальный блок - это гарантии по части пенсионного обеспечения нашего населения. Несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией, государство ни разу не отказалось от выполнения своих социальных обязательств, и это сегодня получает свое подтверждение и будет закреплено в Конституции России. Надеюсь, многие наши соотечественники придут и выразят свое мнение по поправкам в основной закон государства.

Виктор Кушнир. Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания НСО.

Виктор Кушнир, депутат Законодательного собрания НСО, генеральный директор завода по производству бытовой химии «Сибиар»:

- Правильный выбор следует делать, опираясь на реальные дела. Партия «Единая Россия», у истоков которой стоял Владимир Путин, поддерживает курс президента страны на развитие нашей Родины, на укрепление ее оборонной мощи, на повышение статуса Российского государства.

Компания «Сибиар» на протяжении многих лет выполняет задачи по развитию производства и увеличению выпуска продукции. Первое - обеспеченность рабочих мест. Второе - обеспеченность стабильной заработной платой. И третье, конечно, налогоплательщики. «Сибиар» - один из крупнейших налогоплательщиков не только в Кировском районе Новосибирска, но и во всем городе.

На нашем предприятии был создан дезинфицирующий препарат «Дезисан». Он удобен в эксплуатации. В столь сложные времена, в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, этим препаратом мы на деле смогли помочь и Новосибирской области, и всей России.