Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц

В акции участвуют смартфоны SamsungGalaxy А20, SamsungGalaxy А21s, SamsungGalaxy А30s, SamsungGalaxy А31, SamsungGalaxyA40, SamsungGalaxyA41, SamsungGalaxy А51, SamsungGalaxyA71 и другие модели.

В состав комплекта помимо смартфона также входят один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, страховка или услуги по настройке смартфонов. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Например, цена SamsungGalaxy А21s 32 GBв составе комплекта составит 199 рублей в месяц. Помимо смартфона в комплект входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «10 000 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и аксессуары на сумму от 2 660 рублей. Общая стоимость комплекта составит 15 048 рублей.

Сумма ежемесячного платежа за кредит варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства. Количество товаров ограничено.

Акция действует с 01 июня 2020 года по 12 июля 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна здесь.

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

НАША СПРАВКА

Опция «Х рублей на связь по акции» расходуется только на оплату пакетов услуг связи, предоставляемых по тарифному плану участника акции в порядке и в размере, предусмотренном для списания абонентской платы.

Тарифная линейка «Близкие люди» действует для физических лиц на территории РФ, за исключением Республики Крым и г. Севастополь, при технической возможности подключения. Подробнее о стоимости и условиях подключения на beeline.ru.

Тарифная линейка «Не один дома» действует для абонентов тарифов «Не один дома» с предоплатной системой расчетов в сети «Билайн» при технической возможности подключения. На подписку на сервисы «Билайн Журналы» Kiozk (18+), «Облако Билайн» (6+) (до 10 Гб), «Музыка Билайн» (12+) предоставляется скидка в размере 100 %. В ежемесячную плату включен пакет «VipPlay ТВ» в «Билайн ТВ» (12+) на год с момента его активации. Подробнее о стоимости и условиях подключения тарифов и сервисов – на beeline.ru.

В зависимости от модели смартфона состав комплекта может отличаться.

Акция действует в собственных офисах Билайн на всей территории РФ за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Для моделей SamsungGalaxy А30s|А21s| А31| А40| А41| А51| А71 кредитный продукт «Кредит 0-0-12 Промо» от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Лицензия ЦБ №3354 от 26.04.2013г. Сумма кредита от 3 000 руб. до 175 000 руб., первоначальный взнос 0 руб., срок – 12 мес. ставка – 19,91 % годовых, полная стоимость кредита 19,91%.

Для моделей SamsungGalaxyNote 10 Lite |S10 Lite кредитный продукт «Рассрочка 0-0-18» от АО «Тинькофф Банк», Лицензия ЦБ №2673 от 24.03.2015. Сумма кредита от 3 000 руб. до 200 000 руб., первоначальный взнос 0 руб., срок – 18 мес. ставка – 25,3 % годовых, полная стоимость кредита 25,3%.

Кредит без переплат предоставляется при условии оформления в отношении смартфона страхового полиса «Защита покупки» (АО «АльфаСтархование» лицензия №2239 от 13.11.2017). Стоимость страхового полиса зависит от выбранного смартфона (от 2 077 до 6 601 руб).

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