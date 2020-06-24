Расточку снесут, но кое-что останется

Расточка - новосибирское окно в Европу. Откуда еще, не покидая родного города, можно увидеть старинную Италию? А местные постройки очень напоминают эту страну. Правда, окно это - немытое, неухоженное. Почему так получилось и можно ли это исправить, мы попытались разобраться с экспертами.

МЕСТО СВИДАНИЙ И ТАНЦЕВ

- Это был шикарный показательный социалистический городок. Во многих дворах были установлены фонтаны, летом в них плескались ребятишки. В каждом угловом здании располагалось общественно полезное заведение: почта, библиотека, парикмахерская, - по-доброму, можно сказать, любя описывает Расточку краевед Константин Голодяев. - Здесь до сих пор можно увидеть открытые террасы, мансарды, карнизы домов, такие вот веранды с выносом на улицу. У этого микрорайона до сих пор своя аура. И сегодня здесь сохраняется романтический налет уходящей истории.

А местом светского отдыха для жителей Расточки был ДК имени Ефремова. Здание на улице Мира признано памятником культуры. Ох, сколько там свиданий было назначено в прошлом веке, сколько счастливых пар впервые слилось в горячем поцелуе…

Расточку можно назвать окном в Европу.Фото: Виктория МИНАЕВА

- За Дворцом культуры располагался парк с большим трехъярусным фонтаном, скульптурами, эстрадой, танцплощадкой. Это было, наверное, самое популярное место на Расточке, самое красивое. По выходным здесь играла музыка, женщины приходили показать новые платья, продемонстрировать модные танцы, - вспоминает наш собеседник.

В этом микрорайоне и сейчас угадывается былое великолепие. Но вот прежнего лоска уже нет - Расточка откровенно пришла в упадок.

- Началось это, наверное, с разрушения главного районообразующего предприятия - станкостроительного завода имени Ефремова. Расточка как место жительства стала считаться неблагополучной, здесь сложилась криминальная обстановка… В последние годы это стало выправляться. Но многие здания уже настолько обветшали, что их приходится сносить, - сожалеет Голодяев.

МОЖНО ЛИ СПАСТИ ДОМА?

Безнадежность судьбы многих зданий Расточки признает и новосибирский архитектор Александр Ложкин.

- Территория района очень сложная. Значительная часть зданий в аварийном состоянии. Так что мы никуда не денемся: ветхие и аварийные дома приходится сносить. Это всегда такая очень непростая дилемма: с одной стороны, хотелось бы максимально сохранить такие объекты, а с другой - люди живут в невыносимых условиях. И эти условия необходимо улучшать. И одно дело, если бы Расточка состояла только из домов в духе флорентийского Ренессанса, но это не так. Много ведь жилья и барачного типа, - объясняет Ложкин.

Если дома отремонтировать, как этот, то выглядят они очень прилично.Фото: Виктория МИНАЕВА

Впрочем, собеседник нас же и успокаивает. Самое ценное - наш новосибирский привет флорентийскому Ренессансу - отнюдь не обречен на полное уничтожение.

- Фрагменты архитектурного ансамбля должны быть сохранены, и они будут сохранены. Но говорить о сохранении всего района, к сожалению, не получится, - подытоживает архитектор.

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕ БЫЛО, А ТУАЛЕТЫ СТОЯЛИ НА УЛИЦЕ

За официальным комментарием о будущем Расточки «Комсомольская правда» обратилась к депутату Совета депутатов города Новосибирска Александру Тарасову. Микрорайон расположен именно на его округе.

- Действительно, эти территории требуют постоянного внимания и серьезной работы. На Расточке много ветхих аварийных домов, построенных из шлакоблоков еще пленными немцами в первой половине XX века. Изначально в этих зданиях не было предусмотрено горячее водоснабжение - люди пользовались технической водой, а туалеты и вовсе располагались на улице. Взаимодействуя с мэрией города, нам удалось расселить более 40 таких домов. Однако этого недостаточно, и расселения ждут еще больше соседних домов, - прокомментировал депутат Александр Тарасов. - Еще одна потребность жителей Расточки - капитальный ремонт в домах. Реконструкцию многих зданий на улице Мира должны были провести только через 10 лет, но мы оказали помощь инициативным жителям и помогли собрать необходимые документы, чтобы отремонтировать эти объекты досрочно.

Но большинство домов на Расточке имеют такой вид...Фото: Виктория МИНАЕВА

Впрочем, ремонт домов - не единственная потребность исторического района. Есть еще вопрос безопасности общественного транспорта.

- На Расточке требуется замена трамвайных путей. Это одна из тех задач, которая в силу финансовых затрат и других аспектов затягивается на годы. Однако в ближайшее время, думаю, нам удастся сдвинуть дело с мертвой точки, - считает Тарасов.