2020-06-24T09:39:35+03:00
Общество

«Народный бюджет» и «Город трудовой доблести»

Во время голосования по поправкам в Конституцию, жители области смогут проголосовать за «Народный бюджет» и «Город трудовой доблести»
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Фото предоставлено пресс-службой Правительства НСО.Фото предоставлено пресс-службой Правительства НСО.
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Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников проконтролировал готовность избирательных участков к работе с учётом строгого соблюдения всех санитарных норм в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Глава региона высоко оценил готовность участков к голосованию, отметив комплекс санитарных мероприятий и сформированный облизбиркомом график работы УИКов, удобный для жителей.

Параллельно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ в Новосибирской области пройдут анкетирования жителей для определения приоритетных направлений «Народного бюджета», а также по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Напомним, что Новосибирская область – в рамках проекта «Народный бюджет» – получила 300 млн рублей из федерального бюджета. Средства распределят между всеми районами и городскими округами региона, а куда их направить – решат сами жители. Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном бюджетировании, позволяющим гражданам самим выбирать, на какие сферы тратить бюджетные средства.

— Эти 300 млн рублей федерального бюджета мы не хотим распределять как обычно решением правительства или депутатского корпуса. Мы хотим спросить людей: на какие направления развития вашего города, вашего района, села вы хотели бы направить в первую очередь средства. Обобщим потом информацию и на ее основании будем целевым образом распределять средства муниципалитетам, — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что если опыт подобного анкетирования окажется удачным, то региональные власти намерены его использовать и в дальнейшем — уже при распределении муниципалитетам субсидий из областного бюджета.

Также одновременно с проведением общероссийского голосования по Конституции в регионе организуют сбор подписей за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести». С инициативой присвоить областному центру это почётное звание выступило в начале года новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия».

— У нас уже собрано много подписей от трудовых коллективов, организаций, политических объединений. Но мы хотели бы подкрепить нашу позицию голосами жителей Новосибирска, Новосибирской области. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего региона с просьбой поставить подпись за Новосибирск, — сказал Андрей Травников.

Как отметил первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков, в годы войны Новосибирск был одним из важнейших тыловых индустриальных центров. В Новосибирск эвакуировали множество промышленных предприятий, которые вместе с фабриками и заводами города работали день и ночь, выпуская боеприпасы, самолеты, технику, оптику – всё для фронта, всё для Победы.

Парламентарий напомнил, что десятки тысяч жителей города самоотверженно трудились на оборонных предприятиях Новосибирска, проводили фронтовые вахты, развивали стахановское движение. Именно новосибирцы выступили инициаторами всесоюзного движения по организации Фонда Победы, который формировался за счёт сверхплановой продукции.

— Жители города и всей области могут поддержать свой родной город, увековечить подвиг новосибирцев, проявивших массовый трудовой героизм и внесших большой вклад в укрепление оборонной мощи страны. Поддержите Новосибирск и всех, кто внёс вклад в Победу!, – обратился к жителям области депутат.

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