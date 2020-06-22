Математики подтвердили - коронавирус мутирует: плохо ли это и чем грозит россиянам

Коронавирус пока и не думает отступать: только в России за минувшие сутки COVID-19 обнаружили более чем у 7,5 тысячи человек. К тому же зараза мутирует: об этом рассказали в Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий, который находится в Новосибирске.

Итак, начнем с того, как именно удалось понять, что происходит с вирусом. Вот как это объясняют сами математики.

- Мы создали платформу для моделирования и реализовали на ней две модели распространения COVID-19. Полный список учитываемых параметров достаточно большой, есть в нем специфичные и важные для COVID-19: к примеру, тяжелобольные - больные с тяжелой формой протекания болезни; тяжелобольные на ИВЛ - больные, которым потребовалось лечение на ИВЛ для дальнейшего выздоровления; добавлен подсчет количества свободных ИВЛ, их расход и освобождение, а также приток зараженных, прилетевших из других городов и стран согласно официальной статистике штаба Новосибирской области, - объяснил КП-Новосибирск Андрей Юрченко, первый заместитель директора, кандидат физико-математических наук.

- Почему можно говорить о мутации? Какие показатели дают основание это предполагать?

- То, что вирус мутирует, было ясно с самого начала. Интересным для исследователей стал факт существенного снижения смертности как статистического показателя - с 10% до 2 - 3%. Эта аномалия, идентифицируемая в моделях и выводимая при статистическом анализе, может быть следствием различных причин, но, скорее всего, их сочетания, в том числе - мутации вируса. Данные о том, что одна из распространенных мутаций SARS-CoV-2 имеет более высокую проникающую способность и быстрее распространяется внутри организма, а как следствие, и между индивидами, получены американскими учеными из Нью-Йоркского университета (США) под руководством Нэвилла Санджаны. Сейчас мы ищем пути интеграции этих данных и другой информации в построенные модели распространения COVID-19 для получения более объективных прогнозов.

- Во сколько раз быстрее вирус преодолевает естественную защиту организма, чем это делал изначальный вирус еще несколько месяцев назад?

- Это тоже утверждение наших американских коллег в той же статье, которые оценивают увеличение скорости в диапазоне от 2,5 до 8 раз. При составлении математических моделей учитывается множество параметров, в том числе и смертность. Изначально она закладывалась 5%, но в течение месяца была намного выше - 10%. А сейчас резко снизилась до 2 - 3%. Это дает основание предполагать, что поведение вируса меняется. Мутации вируса мешают выработке долговременного иммунитета, что мы хорошо видим на примере вирусов гриппа. Но могут происходить и положительные мутации, ослабляющие воздействие вируса. Надеяться нужно на лучшее, а исходить придется из худшего: например, готовиться к регулярной вакцинации.

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