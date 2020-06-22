Как в Новосибирске готовятся к общероссийскому голосованию

Мероприятие открыл доклад Ольги Анатольевны Благо.

- 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Значение этого события очень сложно переоценить. Каждый гражданин России имеет возможность принять участие в историческом событии, выразив свое отношение к тем поправкам, которые сформулированы и Президентом Российской Федерации, и рабочей группой. Хочу сказать, что Общественная палата действительно проделала огромную работу, - отметила Ольга Благо.

Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека, отметила, что в таком режиме голосование за поправки проводится впервые.

- Администрация Президента Российской Федерации возложила функции контроля за проведением выборов на уполномоченных по правам человека. Необходимо проконтролировать, чтобы выборы прошли честно, законно, легитимно. Если нарушения выявляются, о них сразу же докладывается комиссии Новосибирской области, - прокомментировала Нина Шалабаева.

О порядке взаимодействия избирательных комиссий и общественных наблюдателей в ходе проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассказала Светлана Валерьевна Азарова.

- Участие общественных наблюдателей - абсолютно необходимый атрибут современности, востребованный гражданским обществом. Присутствие наблюдателей повышает доверие граждан к институту голосования. Основная задача на участках - обеспечение достоверности и легитимности общественного голосования. Для этого необходимо обеспечить открытость и прозрачность процедур голосования, полномасштабного общественного контроля, - поделилась Светлана Азарова.

Проведение общероссийского голосования в условиях коронавирусной инфекции связано с определенными рисками. Светлана Азарова в своем докладе сообщила о рекомендациях по профилактике этих рисков.

• Необходимо использовать обязательные средства защиты и профилактики;

• Количество голосующих не должно превышать 8 - 12 человек в час;

• Паспорт предъявляется в развернутом виде, маска приспускается, для проставления подписи в списке участников голосования используется разовая ручка и т. д.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева выступила с докладом на тему «Организация и порядок проведения общественного контроля за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации». В своем докладе она освятила организационные вопросы по набору и подготовке общественных наблюдателей. Кроме того, она рассказала о нормативных основах подготовки и проведения общероссийского голосования.

В режиме видеоконференцсвязи с докладом Ассоциации независимого общественного мониторинга выступил Владимир Шаповалов. Тема доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации». Он рассказал о способах дискредитации общероссийского голосования, отметив увеличение количества фейков. Среди наиболее распространенных он отметил следующие:

• не нужно показывать паспорт на избирательном участке;

• на избирательных участках не будет наблюдателей;

• на избирательные участки не будут пускать журналистов;

• среди наблюдателей не будет представителей политических партий.

- Хочу подчеркнуть, что то мероприятие, которое мы сейчас проводим (общероссийское голосование), - это самый важный электоральный процесс для России за последние несколько десятилетий, - напомнил Владимир Шаповалов.

В ходе конференции были подписаны соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Новосибирской области и Новосибирским областным союзом организации профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области», о взаимодействии Избирательной комиссии Новосибирской области и Общественной палаты Новосибирской области.