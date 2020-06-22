2020-06-22T14:41:06+03:00
Общество

Как в Новосибирске готовятся к общероссийскому голосованию

Общественная палата Новосибирской области совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области организовала семинар-совещание. Семинар состоялся 19 июня. Более 300 человек участвовали в конференции удаленно
Поделиться:
Фото: Евгения МОРЕВА
Изменить размер текста:

Мероприятие открыл доклад Ольги Анатольевны Благо.

- 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Значение этого события очень сложно переоценить. Каждый гражданин России имеет возможность принять участие в историческом событии, выразив свое отношение к тем поправкам, которые сформулированы и Президентом Российской Федерации, и рабочей группой. Хочу сказать, что Общественная палата действительно проделала огромную работу, - отметила Ольга Благо.

Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека, отметила, что в таком режиме голосование за поправки проводится впервые.

- Администрация Президента Российской Федерации возложила функции контроля за проведением выборов на уполномоченных по правам человека. Необходимо проконтролировать, чтобы выборы прошли честно, законно, легитимно. Если нарушения выявляются, о них сразу же докладывается комиссии Новосибирской области, - прокомментировала Нина Шалабаева.

О порядке взаимодействия избирательных комиссий и общественных наблюдателей в ходе проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассказала Светлана Валерьевна Азарова.

- Участие общественных наблюдателей - абсолютно необходимый атрибут современности, востребованный гражданским обществом. Присутствие наблюдателей повышает доверие граждан к институту голосования. Основная задача на участках - обеспечение достоверности и легитимности общественного голосования. Для этого необходимо обеспечить открытость и прозрачность процедур голосования, полномасштабного общественного контроля, - поделилась Светлана Азарова.

Проведение общероссийского голосования в условиях коронавирусной инфекции связано с определенными рисками. Светлана Азарова в своем докладе сообщила о рекомендациях по профилактике этих рисков.

• Необходимо использовать обязательные средства защиты и профилактики;

• Количество голосующих не должно превышать 8 - 12 человек в час;

• Паспорт предъявляется в развернутом виде, маска приспускается, для проставления подписи в списке участников голосования используется разовая ручка и т. д.

Фото: Евгения МОРЕВА

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева выступила с докладом на тему «Организация и порядок проведения общественного контроля за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации». В своем докладе она освятила организационные вопросы по набору и подготовке общественных наблюдателей. Кроме того, она рассказала о нормативных основах подготовки и проведения общероссийского голосования.

В режиме видеоконференцсвязи с докладом Ассоциации независимого общественного мониторинга выступил Владимир Шаповалов. Тема доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации». Он рассказал о способах дискредитации общероссийского голосования, отметив увеличение количества фейков. Среди наиболее распространенных он отметил следующие:

• не нужно показывать паспорт на избирательном участке;

• на избирательных участках не будет наблюдателей;

• на избирательные участки не будут пускать журналистов;

• среди наблюдателей не будет представителей политических партий.

- Хочу подчеркнуть, что то мероприятие, которое мы сейчас проводим (общероссийское голосование), - это самый важный электоральный процесс для России за последние несколько десятилетий, - напомнил Владимир Шаповалов.

В ходе конференции были подписаны соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Новосибирской области и Новосибирским областным союзом организации профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области», о взаимодействии Избирательной комиссии Новосибирской области и Общественной палаты Новосибирской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин
Ошибка лесника стоила сибиряку Александру Войтову трех лет борьбы с системой. Он вынужден доказывать, что он не черный лесоруб и не особо опасный преступник
«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин
Ошибка лесника стоила сибиряку Александру Войтову трех лет борьбы с системой. Он вынужден доказывать, что он не черный лесоруб и не особо опасный преступник
Новости 24
Мошенника, выманившего деньги у мамы онкобольной девочки, ищут следователи
«Не думала, что мне такая честь будет»: в Новосибирске для 98-летней военной медсестры устроили мини-парад
В Новосибирске хотят установить памятник врачам, умершим от коронавируса
Сибирячка отсудила сто тысяч за то, что ее 4-летний сын сломал руку на батуте
Пьяные дебоши и конфликты: место происшествия – магазины Новосибирска
«Я бухарик»: сибирячка под видом любимого публиковала фейковые посты в соцсети
На парад Победы 24 июня в Новосибирске пригласят юнармейцев и Волонтеров Победы
«Накинулись на него вчетвером»: новосибирцы избили водителя за то, что он якобы их подрезал
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
«Кирпичи на капот повалились»: после ДТП иномарка отлетела в стену
Открытие непродовольственных магазинов в Новосибирске с 22 июня 2020 года: как будут работать, что разрешат
График работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: какие станции перекроют
Как будут работать музеи в Новосибирске с 24 июня 2020 года
«Снял с нее золото и сдал в ломбард»: в Новосибирске задержали мужчину, убившего молотком любимую