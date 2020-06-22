2020-06-22T11:58:19+03:00
Общество

Как «Новые люди» планируют решать старые проблемы Новосибирска

Лидер партии, основатель компании Faberlic Алексей Нечаев, рассказал об участии в выборах в 12 регионах. «Новые люди» хотят, чтобы деньги не уходили из регионов и дать свободу предпринимательству
Евгения МОРЕВА
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Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди».Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди».Фото: Елена ПЕТРОВА
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Почему Новосибирск?

Партия «Новые люди» в сентябре 2020 года примет участие в выборах в 12 регионах. Это Новосибирск, Томск, Нижний Новгород, Самара, Ростов, Краснодар, Кострома, Липецк, Рязань, Калуга, Воронеж, Белгород.

- Первая наша конференция не случайно проходит в Новосибирске. Новосибирск - очень свободный регион. Город и область, где многие голосуют за оппозицию. Но выбор оппозиционных партий сегодня не очень широкий. Мы надеемся, что партия «Новые люди» расширит возможности этого выбора в вашем регионе, - прокомментировал Алексей Нечаев.

В сентябрьских выборах примут участие 38 кандидатов в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатным округам. Еще 84 кандидата войдут в состав общеобластного списка от партии «Новые люди».

На этой неделе партия планирует окончательно сформировать список кандидатов-одномандатников. Сейчас определены кандидаты в 2/3 из 50 округов города.

- Наши кандидаты отличаются тем, что это люди, которые сделали себя сами. Люди, умеющие брать ответственность за себя и за свою семью. Они ничего не ждут и уже делают лучше свою жизнь и жизнь окружающих. Это предприниматели, социальные лидеры, спортсмены, самозанятые, - отметил Алексей Нечаев.

Фото: Елена ПЕТРОВА

«Новые люди» - новые решения

Главная задача партии - позволить амбициозным людям делать страну лучше, дать им возможность решать проблемы.

- Настало время, когда нужно давать людям возможность развиваться. Мы все взрослые, нас не нужно контролировать. Дайте нам просто возможность работать, делать страну лучше, - заявил Алексей Нечаев.

Вернуть деньги из Москвы в регионы

Проблема региональных бюджетов - одна из главных в риторике партии. Сегодня много денег из регионов уходит в Москву. Партия «Новые люди» считает, что деньги нужно оставлять на местах, - если они зарабатываются в регионах, то должны здесь же и оставаться.

Справедливые суды для справедливой системы

Важную часть программы партии составляют меры по поддержке предпринимательства. Нечаев выделил два «контура», которые отвечают за государственные решения по предпринимателям, - Министерство экономики и силовые структуры. И если Минэкономразвития еще пытается помочь гражданам, бизнесменам, то силовики иногда становятся большой проблемой на пути реализации экономического потенциала.

- Для поддержки предпринимательства в стране необходима прозрачная судебная система. Нужны суды присяжных. Кроме того, мы считаем, что в России необходимо вводить выборность прокуроров. Сейчас для предпринимательства самое главное не столько меры поддержки, сколько ощущение безопасности - чтобы силовики перестали преследовать бизнес, - поделился Алексей Нечаев.

Партия рассчитывает принять участие в выборах в 2021 году. Количество ее сторонников уже составляет около 10 тысяч человек. Решение о государственной регистрации партии «Новые люди» было принято в апреле.

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