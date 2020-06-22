Жители многоэтажек становятся заложниками недобросовестных застройщиков

К сожалению, среди большого числа реализуемых проектов жилых комплексов и отдельных многоквартирных домов иногда встречаются проблемные объекты. При этом проблемы носят самый разный характер - от незавершенного строительства до отсутствия документов, а причина, как правило, одна - банкротство застройщика. В любом случае страдают из-за этого дольщики и будущие жильцы.

Одним из распространенных сложных вопросов в строительной сфере является отсутствие надлежащего подключения к коммуникациям.

Некоторые недобросовестные застройщики, не желающие в полном объеме исполнять технические условия для подключения к электрическим сетям или не имеющие финансовой возможности из-за банкротства, сдают дома, не завершив в полном объеме процедуру технологического присоединения к электрическим сетям по постоянной схеме электроснабжения.

В итоге многоквартирный дом, уже заселенный жильцами, оказывается присоединен к сетям по временной схеме, которая предназначалась исключительно для электроснабжения строительных механизмов на время строительства дома. Такая схема обеспечивает только третью категорию по надежности электроснабжения, предусматривающую возможность перерывов в электроснабжении до одних суток, и зачастую рассчитана на меньшую величину максимальной мощности. Соответственно, при заселении дома, когда энергопотребление существенно возрастет, в сети возникнут перегрузки, на которые она не рассчитана, что может привести к возникновению аварийных ситуаций и последующим отключениям электроснабжения.

В итоге самовольное подключение жилого дома по схеме строительных механизмов со стороны застройщика не только является нарушением закона и ущемлением прав жильцов на качественное и надежное электроснабжение, но и создает опасную ситуацию как для жильцов дома, так и для остальных потребителей данного участка электросети.

Обычные люди оказываются заложниками подобных обстоятельств, а застройщик не хочет или уже не может решать их проблемы.

В поиске вариантов выхода из таких ситуаций активное участие принимают региональные власти и ресурсные организации. Акционерное общество «Региональные электрические сети», одним из основных видов деятельности которого является технологическое присоединение к электрическим сетям, уже несколько лет оказывает всестороннее содействие в решении проблем обманутых дольщиков. Силами АО «РЭС» выполнено надлежащее технологическое присоединение многих проблемных объектов в Новосибирске и ближайшей агломерации.

Одним из последних примеров может служить многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения в городе Бердске по адресу: улица Ленина, 126. Дом был введен в эксплуатацию и заселен еще в конце 2017 года. Однако в связи с банкротством застройщик не выполнил работы, обеспечивающие подключение данного многоквартирного дома по постоянной (надежной) схеме электроснабжения. Соответственно, процедура технологического присоединения МКД не была завершена согласно требованиям законодательства.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В течение продолжительного времени дом был запитан по временной схеме для строительных механизмов, жильцы постоянно испытывали проблемы с качеством электроэнергии, перебои электроснабжения и скачки напряжения доставляли им немало хлопот. По сути все эти годы люди жили как на пороховой бочке - электрические сети, питающие дом, никто не обслуживал, их техническое состояние оставляло желать лучшего. В любой момент жильцы 103 квартир могли оказаться обесточенными на значительный период времени.

Для обеспечения надежного электроснабжения жилого дома № 126 по улице Ленина понадобились совместные усилия АО «РЭС» и администрации города Бердска. Был проведен ряд встреч и совещаний, по результатам которых были намечены пути решения проблемы. Со стороны городских властей была профинансирована доработка проекта электроснабжения дома и предоставлена часть техники для проведения земельных работ. В свою очередь сетевой организацией было выполнено обследование имеющихся объектов энергоснабжения, произведены необходимые испытания оборудования (кабельных линий, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ). В результате было установлено, что кабельные линии 10 кВ, которые должны были питать жилой дом, находятся в неудовлетворительном состоянии.

В апреле 2020 года специалисты Бердского РЭС филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» провели работы по восстановлению кабельных линий, а также пусконаладочные работы. В результате многоквартирный дом был надлежащим образом присоединен к электрическим сетям по схеме, предусмотренной доработанным проектом, а жители получили надежное и качественное электроснабжение.

Это только один из примеров участия АО «РЭС» в решении остросоциальной проблемы обманутых дольщиков, которые пострадали из-за бездействия строительных компаний, не завершивших процедуру технологического присоединения объектов недвижимости. К сожалению, таких примеров масса - только на сегодняшний день энергетики ведут переговоры по решению аналогичных проблем еще двух домов в Дзержинском и Первомайском районах Новосибирска.

В каждом случае специалистам АО «РЭС» совместно с органами власти приходится разбираться в ситуации и принимать меры по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей.