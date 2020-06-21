2020-06-21T13:50:48+03:00
Общество

Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: лучшие фото и видео

Мы собрали лучшие фото и видео солнечного затмения 21 июня 2020 года в Новосибирске: все самые яркие кадры - в нашей подборке
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцы увидели уникальное астрономическое явление. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.Новосибирцы увидели уникальное астрономическое явление. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске - редкое астрономическое явление, которое посчастливилось наблюдать сибирякам. Мы собрали в нашем репортаже лучшие фото и видео со столицы Сибири.

Такое ощущение, что кусочек солнца «съели». Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

Такое ощущение, что кусочек солнца «съели». Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

- С погодой нам очень повезло: никаких дождей, только небольшая облачность, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Никифоров, сотрудник большого Новосибирского планетария, астроном. - С предшествующим лунным затмением, которое было 19 июня, прошло все иначе: из-за непогоды ничего увидеть не удалось.

А потом даже больше. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

А потом даже больше. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

Наши корреспонденты отправились смотреть солнечное затмение из разных точек. Первой площадкой стала набережная.

Солнце было очень ярким. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Солнце было очень ярким.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Режим самоизоляции соблюдать горожанам еще необходимо, но гулять, соблюдая меры предосторожности, уже можно. Поэтому народу там собралось немало.

Так выглядело небо над набережной в начале затмения. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Так выглядело небо над набережной в начале затмения.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

И если сначала в небе над набережной трудно было что-то разглядеть, то потом вполне отчетливо было видно, что луна «съела» кусочек солнца.

А вот само затмение на набережной. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

А вот само затмение на набережной.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В центре Новосибирска тоже горожанам удалось увидеть затмение: чтобы не навредить глазам, сибиряки смотрели на небо сквозь солнечные очки.

Новосибирцы наблюдали за затмением, защищая глаза. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы наблюдали за затмением, защищая глаза.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сотрудники новосибирского планетария тоже вели свои наблюдения: разумеется, им в помощь было куда более профессиональное оборудование, телескопы.

Невероятная красота. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

Невероятная красота. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

- Кольцеобразным солнечное затмение называется потому, что луна закрывает диск солнца, и остается только кольцо. В Новосибирске оно было частичным, - объяснил Андрей Никифоров, сотрудник большого Новосибирского планетария.

А вот кадр поближе. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

А вот кадр поближе. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

К слову, у этого затмения есть и еще одна особенность:

Такую красоту можно было разглядеть только со специальным оборудованием. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

Такую красоту можно было разглядеть только со специальным оборудованием. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

- Затмение выпало на самый длинный день в году: такое повторится только через 19 лет, в 1939 году, - рассказал Андрей Никифоров, сотрудник большого Новосибирского планетария.

Это солнечное затмение - уникальное. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

Это солнечное затмение - уникальное. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.

Так что, считай, каждый сибиряк, кто наблюдал затмение, стал частичкой астрономической истории.

Невероятное солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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