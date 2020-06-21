Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: лучшие фото и видео
Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске - редкое астрономическое явление, которое посчастливилось наблюдать сибирякам. Мы собрали в нашем репортаже лучшие фото и видео со столицы Сибири.
Такое ощущение, что кусочек солнца «съели». Фото: Андрей НИКИФОРОВ.
- С погодой нам очень повезло: никаких дождей, только небольшая облачность, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Никифоров, сотрудник большого Новосибирского планетария, астроном. - С предшествующим лунным затмением, которое было 19 июня, прошло все иначе: из-за непогоды ничего увидеть не удалось.
А потом даже больше. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.
Наши корреспонденты отправились смотреть солнечное затмение из разных точек. Первой площадкой стала набережная.
Солнце было очень ярким.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Режим самоизоляции соблюдать горожанам еще необходимо, но гулять, соблюдая меры предосторожности, уже можно. Поэтому народу там собралось немало.
Так выглядело небо над набережной в начале затмения.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
И если сначала в небе над набережной трудно было что-то разглядеть, то потом вполне отчетливо было видно, что луна «съела» кусочек солнца.
А вот само затмение на набережной.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В центре Новосибирска тоже горожанам удалось увидеть затмение: чтобы не навредить глазам, сибиряки смотрели на небо сквозь солнечные очки.
Новосибирцы наблюдали за затмением, защищая глаза.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сотрудники новосибирского планетария тоже вели свои наблюдения: разумеется, им в помощь было куда более профессиональное оборудование, телескопы.
Невероятная красота. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.
- Кольцеобразным солнечное затмение называется потому, что луна закрывает диск солнца, и остается только кольцо. В Новосибирске оно было частичным, - объяснил Андрей Никифоров, сотрудник большого Новосибирского планетария.
А вот кадр поближе. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.
К слову, у этого затмения есть и еще одна особенность:
Такую красоту можно было разглядеть только со специальным оборудованием. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.
- Затмение выпало на самый длинный день в году: такое повторится только через 19 лет, в 1939 году, - рассказал Андрей Никифоров, сотрудник большого Новосибирского планетария.
Это солнечное затмение - уникальное. Фото: Андрей НИКИФОРОВ.
Так что, считай, каждый сибиряк, кто наблюдал затмение, стал частичкой астрономической истории.
Невероятное солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА
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