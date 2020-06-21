2020-06-21T09:03:19+03:00
Общество

Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция солнечного затмения 21 июня 2020 года в Новосибирске начнется в 13.00
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
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Новосибирцам посчастливится увидеть затмение.Новосибирцам посчастливится увидеть затмение.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сибиряки смогут увидеть уникальное природное явление - солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске. К счастью, погода на стороне горожан: с утра светит солнце, и никакие тучи не испортят обзор.

Астрономы предупреждают: наблюдать солнечное затмение можно только в том случае, если вы хорошо защитили глаза. Для этого можно использовать специальные светофильтры, темные стекла, очки для солярия, старые диски.

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции! Присылайте ваше фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске с набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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