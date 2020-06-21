Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Сибиряки смогут увидеть уникальное природное явление - солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске. К счастью, погода на стороне горожан: с утра светит солнце, и никакие тучи не испортят обзор.

Астрономы предупреждают: наблюдать солнечное затмение можно только в том случае, если вы хорошо защитили глаза. Для этого можно использовать специальные светофильтры, темные стекла, очки для солярия, старые диски.

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Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске.