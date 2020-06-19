2020-06-19T20:23:38+03:00
Общество

Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция генеральной репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске начнется в 10.00: все самое интересное - на нашем сайте
Татьяна СОЛОВОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске начнется в 10.00.Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске начнется в 10.00.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в праздничный календарь: генеральгая репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске пройдет в режиме самоизоляции. А это значит, что наблюдать за движением военный техники и полетом истребителей и вертолетов непосредственно с площади Ленина не получится. Однако все самое интересное вы увидите в нашей прямой онлпйн-трансляции.

Напомним, сама генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске начнется в 10.00 в субботу, 20 июня. Однако перекрывать улицы начнут с самого утра, поэтому в центр на авто до обеда лучше не ездить.

Уважаемые читатели! Присылайте ваше фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем.

Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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