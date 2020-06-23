Производство оборудования для собственных нужд - признак устойчивого развития предприятия

Именно поэтому в деятельности Общества большое значение имеет реализация комплекса мероприятий по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации объектов электросетевого хозяйства на территории Новосибирской области.

При этом особое внимание уделяется реконструкции и строительству распределительных сетей 10/0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение бытовых потребителей (населения). Эти работы зачастую сопровождаются заменой или установкой новых трансформаторных подстанций.

Учитывая строгие требования к качеству продукции такого вида, существующие на рынке предложения, достаточно длительные сроки поставки и сложный процесс выбора поставщиков, на предприятии приняли решение организовать производство корпусов трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ своими силами.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Собственный цех был создан в 2015 году на базе филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети». Для этих целей было полностью переоборудовано здание одного из складов: выполнены ремонтные работы с заменой инженерных коммуникаций, установлено необходимое станочное оборудование (листогибочный гидравлический пресс, радиально-сверлильный станок, токарно-винторезный станок, гильотинные ножницы и т. д.). За последние три года парк оборудования регулярно пополнялся, а также было внедрено программное обеспечение для выполнения конструкторской документации.

С запуском производственной площадки штат филиала пополнился квалифицированными кадрами, ведь процесс изготовления корпусов трансформаторных подстанций, отвечающих современным требованиям и имеющих соответствующую техническую оснастку, сложный и многоуровневый. Поэтому в цехе трудятся люди самых разных профессий: токари, электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, маляр.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Сегодня собственный производственный цех сетевой организации выпускает комплектные трансформаторные подстанции наружного исполнения (КТПН) мощностью 25 - 400 кВА, а также столбовые трансформаторные подстанции (СТП) мощностью 25 - 63 кВА. Эта продукция поставляется на объекты АО «РЭС» по всему региону. Даже в самых отдаленных и труднодоступных уголках Новосибирской области можно увидеть новые трансформаторные подстанции, окрашенные в фирменные цвета компании.

Отдельно стоит отметить, что готовые корпуса КТПН оснащают современными приборами учета электрической энергии прямо на производстве. А с января 2020 года в КТПН стали устанавливать современное цифровое оборудование для дистанционного снятия показаний и параметров качества электрической энергии, а также приборы учета с коммуникатором, обеспечивающим опрос счетчиков, установленных у потребителей. Подобное оснащение позволяет контролировать параметры электрической сети и фиксировать динамику потребления, а также оперативно включать вновь установленные подстанции в автоматизированную систему (АИИСКУЭ), что является существенным шагом к цифровизации электросетевого комплекса региона. Всего до конца 2020 года на предприятии планируется выпустить более 60 изделий.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С каждым годом потребность в корпусах КТПН возрастает, поэтому в перспективе предполагается открытие еще одной производственной площадки АО «РЭС». Это не только позволит полностью покрыть имеющиеся потребности предприятия собственной продукцией высокого качества, но и будет способствовать максимально эффективному использованию ресурсов предприятия, а также созданию дополнительных рабочих мест в районах области.

Благодаря собственному производству оборудования компании удается с минимальными издержками выполнить техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства в кратчайшие сроки, а значит - снизить аварийность в сетях предприятия и повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирской области.