«Трачу на цветы всю пенсию»: учительница английского разбивает клумбы в Новосибирске за свой счет. Зачем ей это?

День одной из новосибирских пенсионерок начинается вовсе не с кофе. Женщина выходит во двор своего дома и поливает, пропалывает цветы под окнами. Таких клумб сибирячка может объехать за день около пяти, и все они в разных частях города — не только возле домов, но и в парках, возле проспектов. С лопатой, ведрами и лейкой активистка запрыгивает в автобус и едет каждый день по новому маршруту. За несколько лет пенсионерка создала своими руками более 30 клумб в Новосибирске. Зачем она бесплатно дарит городу цветы и свои силы?

Светлана Иосифовна уже 20 лет высаживает цветы по всему городу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Светлане Мефодьевой 65 лет, она занимается озеленением города с 2000 года. Это голый альтруизм — денег за это не получает, только тратит свои. Раньше сибирячка преподавала английский язык сначала в колледже, потом — в университете. Высадка цветов на городские клумбы — это хобби, которому пенсионерка посвящает все свое свободное время.

— Самую первую клумбу я разбила в 2000 году. Это Аллея Мира в парке «Березовая роща». И пошло-поехало, — рассказывает КП-Новосибирск Светлана. — Улицу Никитина я много где облагородила. Еще одна из самых любимых моих клумб — возле знаменитого «Дома с часами», ей занимаюсь с 2012 года. Я родилась и выросла в этом доме. Дедушка, когда в 1941 году уходил на фронт, высадил во дворе тополь. Вон уже какой вымахал.

Каждому цветочку пенсионерка уделяет особое внимание.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самыми первыми возле родного дома Светлана высадила тюльпаны, календулу и лилейники. Думала, на этом и остановится. Но нет. Сибирячка продолжила облагораживать клумбу. Когда место здесь закончилось, пенсионерка нашла свободную территорию во дворе и засадила там цветами каждый квадратный сантиметр.

— Вот смотрите, тут у меня бархатцы, а весной ирисы цвели. В одном из парков я высадила голубые ели, еще в городе березки высаживала. Почти в каждом районе города есть мои клумбы, — говорит женщина.

Сентябринки в этом году распустились раньше времени.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Светлана украшает город самостоятельно, но всегда находятся помощники, которые приглядывают за цветами в отсутствие пенсионерки.

— Меня уже много где знают, и жители жилых домов, возле которых я высадила рассаду, всегда приходят на помощь. К примеру, поливают растения. Возле дома, где я живу, на улице Б. Богаткова, многие соседи уже сами без меня высаживают цветы и ухаживают за ними, — радуется Светлана.

Клумба в центре города.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На клумбах Светланы Иосифовны можно найти все, от тюльпанов до елей. Сколько денег нужно на такой цветник? По словам пенсионерки, на содержание всех городских клумб у нее ушло больше миллиона рублей.

Рассаду пенсионерка покупает за свой счет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Я экономлю на себе. Трачу на цветы всю пенсию. Можно сказать, что я цветочный наркоман. Если иду на рынок и вижу там цветы, то спущу на это все свои наличные. Я лучше кофе не выпью, но растения куплю и высажу в новых местах либо обновлю старые, — признается сибирячка.

Одна из клумб находится возле «Глобуса».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Останавливаться Светлана не собирается. Уже 20 лет она высаживает цветы и уверена, что в городе еще куча территорий, которые нуждаются в красоте и озеленении.

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