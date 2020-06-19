2020-06-19T19:23:50+03:00
Общество

Бесстыжая Лара Крофт из Сибири: охранник торгового центра ночами снимал оградки с могил

В суде уже зачитали приговор, но адвокат не согласен - он просит родственников умерших показать документы со стоимостью оградок
Анна ПАШАГИНА
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Сибиряк ограбил могилу известного педагога в Академгородке. Фото: личный архив героя/соцсети.Сибиряк ограбил могилу известного педагога в Академгородке. Фото: личный архив героя/соцсети.
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В Новосибирске вынесли приговор по делу об охотнике за металлом Петру Кутко*. На его счету около 30 разграбленных могил. Самым крупным делом молодого человека стало разграбление могилы директора лицея № 130 имени академика М. А. Лаврентьева Петра Ивановича Греновского. Это было финальное ограбление.

Петр Иванович Греновский известен многим жителям Академгородка. Он два года был директором лицея № 130 имени академика М. А. Лаврентьева и потом долгое время преподавал там химию. Мужчина умер в 1980 году от инсульта. Его похоронили на кладбище «Южное» в Советском районе.

- Я уже 40 лет приезжаю к папе на могилу. Мы сделали ему хорошую чугунную оградку. В августе прошлого года я снова приехала к нему в гости. Сначала не могла понять, что произошло. Только через несколько минут сообразила - ограды нет. Одни чугунные пеньки остались, - рассказала КП-Новосибирск Анна Петровна, дочь педагога.

Сибирячка тут же обратилась в администрацию кладбища. Оказалось, что Анна не первая, кто пострадал от рук грабителя. Накопилось 30 обращений и жалоб. Пострадавшие - в основном пенсионеры, у которых на «Южном» похоронены родственники. Все жалобы похожи: кто-то ворует металл. Впрочем, поймать дельца удалось.

- Как мне объяснили, этого парня поймали с поличным. Работники увидели, как он ломает ограды, и сразу же позвонили в полицию. Оперативники скрутили его, - говорит сибирячка. - Мне дали номер участкового. Я созвонилась с ней и приехала давать показания, от нее и узнала подробности.

Расхитителем оказался 29-летний Петр Кутко. Как утверждают пострадавшие, парень женат и у него двое детей. Работает охранником в торговом центре. Для чего это делал? Сдавал чугун как вторчермет.

- Меня пригласили на следственный эксперимент. Оказалось, что могила моего папы была его последним деянием. Он ограды ломом сбивал. Я на него смотрю и спрашиваю: «Ты этими деньгами потом детей своих кормишь?», - вспоминает Анна Петровна. - Кстати, когда записывали ущерб, оказалось, что он у всех разный. Кому-то 50 тысяч написали, кому-то - 60. За такие деньги я сейчас отцу новую ограду точно не поставлю.

На суде Петр вел себя тише воды, ниже травы. Признался в 11 совершенных эпизодах вместо 30 вменяемых.

- Ему назначили срок в виде двух лет лишения свободы и обязали возместить нам материальный ущерб. Приговор в законную силу еще не вступил. Его адвокат подала апелляцию. Им кажется, что суммы ущерба взяты с потолка, а еще просят показать документы, в которых указано, сколько стоили ограды в то время, - объясняет сибирячка.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с обвиняемым в расхищении могил Петром Кутко. Хотели узнать, не стыдно ли. Мужчина кратко ответил:

- Сейчас не готов давать комментарии.

* Имя героя изменено по этическим соображениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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