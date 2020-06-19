Самая красивая полицейская Новосибирска сняла погоны и стала блогером-сетевиком

Екатерине Кулагиной 27 лет. Почти четыре года сибирячка исправно служила в МВД, была следователем и даже финалисткой конкурса «Леди в погонах - Новосибирск». Но все это было, пока в ее жизни не появился сетевой бизнес. Месяц назад Катя скинула с себя лейтенантские погоны и пошла продавать товары для дома, а также завела страничку в «Инстаграме», где рекламирует не только товары, но и себя: снимается в нижнем белье. Мы поговорили с девушкой и узнали, почему она решила уйти из органов, не скучает ли по преступникам и что говорит ее муж, который остался в системе МВД.

Катя уверена, что занимается любимым делом, которое принесет ей доход. Фото: личный архив.

МОЛОДОЙ БОЕЦ КАТЯ

Екатерина с третьего класса занималась легкой атлетикой. Показывала довольно неплохие успехи в беге на короткие дистанции. О будущем девушка особенно не задумывалась, пока не встал вопрос о поступлении в вуз.

- Мама предложила попробовать поступить в академию МВД. А почему бы и нет? Единственное, что я знала на тот момент о работе в органах, - это то, что преступников надо ловить и что форма у полицейских красивая, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

С будущим мужем Катя познакомилась в академии. Фото: личный архив.

Ближайшая академия была в Омске. Девушка поступила и уехала в другой город. Первое испытание - КМБ, что значит «курс молодого бойца».

- Платье и каблуки пришлось сменить на камуфляж. Что там делали? Чистили картошку, бегали в бронежилетах и противогазах, как в армии. Признаюсь честно, КМБ очень ломает людей. Рядом нет друзей, родителей, которые могут пожалеть тебя. Потом уже привыкла, и учиться стало легче, - говорит сибирячка.

Благодаря академии Катя познакомилась с будущем мужем - оказались в одной группе. До сих пор вместе.

Родные говорили, что в глазах девушки пропал блеск. Фото: личный архив.

ЛЕДИ ВДОХНОВЕНИЕ

Получив диплом, Катя вернулась в родной Новосибирск. У нее уже и звание было - лейтенант. Вместе с супругом устроились в Советский отдел полиции. Самое первое преступление, которое расследовала Катя, - кража велосипеда. Преступника удалось легко поймать. Но были дела и посерьезнее.

- Как-то мы приехали в район ОбьГЭС, там была семья неблагополучная. Ну и, как это водится, муж с женой выпили и поругались. Он воткнул нож ей в спину, а она была беременная. Радует, что ранение оказалось несерьезное. Женщина спокойно ходила и показывала, где и что произошло, - вспоминает Катя. - Я ее слушаю, а у меня в голове вопрос один крутится: «Как таким людям Бог детей дает? Зачем?»

Не все радостно восприняли уход сибирячки из МВД. Фото: личный архив.

Кражи, грабежи, угоны автомобилей стали обычным жизненным фоном. Вид трупов уже не вызывал прежнего отвращения. А друзья замечали, что характер девушки становится стальным.

- Они мне стали говорить, что я сильно изменилась. Говорили, что огонек из взгляда пропал, я стала более строгой, периодами раздражительной, вспыльчивой. Да это и понятно, мы ведь сутками дежурим, а недосып, стресс сказываются на организме, - объясняет Катя.

Чтобы не сгореть на работе, девушка решила поучаствовать в конкурсе красоты для полицейских «Леди в погонах». Дошла до регионального финала и получила титул «Леди вдохновение».

Сейчас Катя продает товары для дома и косметику. Фото: личный архив.

«ТЫ ЧТО, ТРЯПОЧКИ ПОЙДЕШЬ ПРОДАВАТЬ?»

Но все-таки Катя решила уйти из органов - слишком сложный график оказался. Жизнь хотелось изменить кардинально. Сначала планировала податься в бьюти-сферу - делать прически, макияж. А несколько месяцев назад подруга предложила попробовать себя в сетевом бизнесе. Теперь Катя продвигает в «Инстаграме» товары для дома. Уже месяц не носит погоны и свободна от всяких обязательств перед МВД.

Муж выбор супруги поддержал. Чем бы красавица ни тешилась, лишь бы счастлива была.

Девушка признается, что иногда скучает по работе. Фото: личный архив.

- Когда написала заявление, многие спросили: «Ты что, тряпочки пойдешь продавать?» А те, с кем близко общалась, поддержали мою идею и сказали, что у меня все получится. Да, сейчас я продаю косметику и товары для дома. И ни капли не жалею об этом, - призналась КП-Новосибирск сибирячка.

Но под конец нашего разговора добавила, что уже скучает по работе в полиции. Иногда ей кажется, что она в отпуске и скоро снова нужно будет надеть форму и расследовать преступления.

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