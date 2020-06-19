Мобильная общественная приёмная «Единой России» начала свою работу в Новосибирской области

В условиях пандемии коронавирусной инфекции единороссы находят новые формы с населением. Общественные приёмные партии сейчас переходят на новый формат работы, руководствуясь приоритетом - быть ближе к людям, чтобы им было удобно, комфортно, а главное - чтобы их проблемы решались быстро и эффективно.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Около 30 человек - жителей деревни Подгорная Колыванского района приняли участие в работе передвижной общественной приемной. Чтобы решать проблемы жителей своего округа депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко оборудовал передвижную общественную приемную видеоконференцсвязью. Сельские жители, без рисков для своего здоровья, могут обратиться за консультацией и получить помощь, сэкономив своё время - ведь ехать в областной центр для этого не надо.

Во время видеоконференции Валерий Ильенко, находясь на своём рабочем месте в Новосибирске, поблагодарил собравшихся за пятилетнюю совместную работу и за поддержку во время предварительного голосования «Единой России».

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- У нас с вами впервые проходит встреча в видео режиме, дистанционно. Вместе с нами принимает участие во встрече начальник отдела социальных выплат управления организации социальных выплат Министерства соцразвития региона Дмитрий Радич, начальник отдела участковых уполномоченных, замглавы администрации рабочего поселка Колывань. На прямой связи находится и глава администрации Колыванского района, поэтому мы с вами выстроим работу следующим образом: несколько слов скажу о том, как я планирую двигаться дальше и после - задавайте свои вопросы. Мы все готовы ответить на них, - обратился парламентарий к жителям деревни Подгорная.

Вопросов у селян накопилось немало, их спектр широк - интернет, газификация, отключение электричества, ЖКХ, поддержка многодетных и малообеспеченных семей и другие. Ответы на многие из них жители деревни Подгорная получили на месте.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Большинство вопросов в ходе встречи задала местная общественница Вера Бойко. Например, больше 30 жителей села подали заявки на подключение к интернету, но уже продолжительное время этот вопрос не решается. Валерий Ильенко сообщил, что после переговоров с представителями интернет-провайдера, эта проблема будет решена до сентября этого года.

Кроме этого, положительно решился вопрос с газификацией населенного пункта, за что Вера Бойко поблагодарила депутата. Беспокоясь за будущее одинокой мамы с ребенком - инвалидом, женщина спросила: может ли эта семья претендовать на получение бесплатной квартиры. Депутат пообещал посодействовать, в том числе - предоставить этой женщине квалифицированную юридическую помощь.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Как отметил Валерий Ильенко, максимально важно оставаться в постоянном контакте с жителями. Благодаря работе общественной приёмной многие вопросы можно решить оперативно, включая в этот процесс представителей министерств и профильных ведомств Новосибирской области.

Работа мобильных общественных приёмных только началась. Пока что пилотный проект стартовал с Колыванского района, передвижная приемная будет курсировать на избирательном округе №9. В дальнейшем «Единая Россия» планирует внедрить новый формат на региональном уровне, а это значит, что скоро по всей Новосибирской области общественные приёмные начнут работать в мобильном формате.