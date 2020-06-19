Новосибирцы выступают против «таинственного» уголовного дела о продаже земли

ретий месяц сидит в СИЗО новосибирский предприниматель Владимир Красаков. А дело, по которому его арестовали, касается и вовсе событий многолетней давности. Но до сих пор этот арест вызывает недоумение у тех людей, что знакомы с бизнесменом, а правоохранители скрывают подробности.

Напомним, жители поселка Ясная Поляна написали коллективное письмо областному прокурору Якову Хорошеву. Подписанты просят выпустить обвиняемого из-под стражи и проверить порядочность правоохранителей, которые занимаются этим делом.

По данным следствия, злоумышленники обманули мэрию Новосибирска почти на полмиллиона рублей. Столько стоит земля, что перешла из казны в частные руки. Согласно материалам дела новосибирский риелтор и некие неизвестные состряпали поддельные документы на землю в Первомайском районе и завладели ею. Все это происходило с 2015 по 2017 год. Но лишь недавно задержали риелтора, а затем его бывшего начальника - руководителя агентства недвижимости «Первомайское» Владимира Красакова.

Красаков занимается не только недвижимостью, кроме этого он - председатель правления поселка Ясная Поляна. Местные жители считают, что арест Владимира подстроила Вера Боброва, которая лично знакома с правоохранителями района. Женщина возглавляет ТСН «Ясная Поляна», а Красакова невзлюбила за то, что жители поселка отказались от ее услуг по управлению участками.

Чтобы лучше разобраться в этой истории, издание направило официальный запрос в МВД. Какова роль главы поселка в преступлении? Есть ли реальные свидетели, которые показали на него? Почему следствие отказывается проводить очную ставку Красакова с его бывшим сотрудником, которого задержали первым? Такие вопросы мы направили в ведомство, но полиция отказалась отвечать, сославшись на «проведение предварительного следствия». Окружив дело ореолом таинственности и прислав отписку, правоохранители, кстати, нарушили предусмотренный законом трехдневный срок (статья 40 закона о СМИ).

Впрочем, возможно, это дело вообще окружено нарушениями. Или как минимум странными деталями.

- Против моего мужа пишет заявления сама Боброва, считая, что он похитил еще два земельных участка, которые на самом деле прошли законную процедуру - аукцион. Причем Боброва же является и понятой. Когда к нам приходили с обыском, она и сама была понятой, и других людей на эту роль искала. Хотя мы заявляли, что она - заинтересованное лицо, - недоумевает супруга Красакова - Татьяна.

Много вопросов к следствию и у адвоката Евгения Деменчука.

- Дело расследуется ненадлежащим органом. Ведь если мошенничество связано с регистрацией права собственности, то такое дело должно расследоваться Центральным районом. Но возбуждено оно в Первомайском, а на мои ходатайства о передаче в надлежащий орган реакции нет. Хотя по закону должно быть рассмотрено в течение трех суток, - говорит защитник.

Копию ходатайства, поданного еще 4 июня, Деменчук предоставил редакции. Отсутствие ответа - очередной повод счесть это дело весьма странным. «Комсомольская правда» продолжает следить за тем, как правоохранители отреагируют на многочисленные вопросы.

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«Уверены в его порядочности»

5 июня сайт kp.ru разместил материал «Новосибирцы просят выпустить из СИЗО главу правления дачного поселка Ясная Поляна Владимира Красакова». Читатели оставили более сотни комментариев. Высказались и те люди, которые лично знакомы с героем истории. Приводим некоторые цитаты.

Ирина Кузьмина:

- Это мой коллега-«конкурент». Могу сказать, несмотря на это, только одно: работал профессионально, честно и по закону.

Наталья Жданова:

- Просто поразительно! Человека держат под стражей, как будто он представляет опасность для общества!

Елена:

- Шокирована данной новостью. Уверена в порядочности Владимира Викторовича и в том, что дело в отношении него сфабриковано. Пять лет ничего доказать не могли - дело пылилось, а тут активизировались. Непонятно, почему такая мера пресечения избрана.

Валерий:

- Обвиняемых и за более суровые преступления не сажают за решетку. Здесь налицо попытка сломать - прежде всего морально - Красакова, добиться от него признания своего поражения перед системой огульного обвинения.

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Предпринимателя арестовали по делу трехлетней давности. Правоохранители обвиняют его в мошенничестве, а жители Ясной Поляны считают, что Владимир Красаков стал жертвой чьих-то финансовых интриг (подробнее).

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