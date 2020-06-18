2020-06-18T18:05:11+03:00
Происшествия

«Дима, давай греби!»: на видео попала трагическая смерть туриста на Алтае

Последние секунды жизни сибиряка попали на камеру мобильного телефона сына его друзей [видео]
Татьяна СОЛОВОВА
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Камера засняла последние секунды жизни Дмитрия. Фото: личный архив.Камера засняла последние секунды жизни Дмитрия. Фото: личный архив.
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Место слияния Катуни и реки Большой Яломан - одно из самых красивых на Алтае: бирюзовая вода соединяется с темным потоком. Тысячи туристов приезжают в Онгудайский район сделать фото. А еще это место - самое опасное: метровые валуны, сильное течение уже унесли жизни нескольких человек. 13 июня там погиб 33-летний новосибирец Дмитрий Солодовников. Сибиряк пытался сделать красивые снимки, но оступился… Его последние минуты жизни попали на видео другого человека.

«НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ОН УЛЫБАЛСЯ»

- Дима - программист, на Алтае последний раз был лет восемь назад, но далеко не заезжал. Такое путешествие было для него, считай, первым, - рассказывает КП-Новосибирск Павел, друг Дмитрия. - Мы специально взяли дополнительный выходной на работе, чтобы всей компанией вместе с двумя детьми поехать в Горный Алтай - вместе с Димой нас было 10 человек.

Два дня сибиряки путешествовали по Алтаю с остановками на ночлег, спали в палатках. На третий день по дороге как раз остановились у слияния Катуни и реки Большой Яломан.

- Димка тогда пошутил: «Чего никто не купается?» А потом решил сделать несколько снимков. Встал на два валуна, потом присел, чтобы фото было четче, - описывает Павел. - И вдруг видим, что он в воде. Я сначала подумал, что он действительно решил искупаться, стал кричать, чтобы выплывал. Мы не понимали, что случилось, да и Димка толком тоже… Несколько секунд он улыбался…

КРИЧАЛИ, ХВАТАЛИСЬ ЗА ГОЛОВУ

Что происходило дальше, попало на видео, которое снял сын одного из друзей Дмитрия. Мальчику 11 лет.

- Дима, давай греби, - кричали тонущему с берега взрослые.

Но сибиряк, увы, не мог противостоять течению.

- Когда я понял, что он тонет, побежал к машине - там у меня были две веревки, - вспоминает Павел. - Схватил одну из них, прибежал к берегу, но Димки уже не было видно...

Павел оставил веревку друзьям, а сам побежал к машине.

- Я решил проехать дальше и посмотреть, может, увижу его ниже по течению. С собой у меня была вторая веревка - если что, мог бы ему кинуть, - говорит друг погибшего программиста. - В это время параллельно мы уже вызывали спасателей…

Увы, Дмитрия Павел так и не увидел. Не смогли его пока найти и прибывшие на место ЧП спасатели.

- Обследовали 80 километров береговой линии, акваторию реки, острова, мели, косы, прошли от населенного пункта Малый Яломан до села Куюс, - прокомментировали корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Республике Алтай.

«Комсомольская правда» следит за ходом поисков.

Ребенок снял на видео, как в Катуни погиб друг семьи, делая фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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