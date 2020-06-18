АО «РЭС» внедряет SMS-информирование потребителей

Для этого в компании созданы различные сервисы взаимодействия с клиентами, в том числе по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, которое является одним из основных направлений деятельности АО «РЭС».

Очередным шагом в реализации клиентоориентированной политики сетевой организации стало внедрение сервиса SMS-информирования заявителей. Данная услуга позволит специалистам АО «РЭС» в автоматическом режиме уведомлять потребителей о дате и времени проведения проверки выполнения технических условий, допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации и фактического присоединения энергопринимающих устройств.

Благодаря новому сервису компания сможет повысить эффективность взаимодействия с потребителями, а клиенты будут получать важную информацию быстро и удобно, не тратя время на дополнительные уточнения и своевременно планируя дальнейшие действия.

При этом, если у заявителя не будет возможности получать информацию посредством мобильной связи, специалисты АО «РЭС» продолжат выполнять голосовое информирование по стационарным телефонам.

Новая услуга уже прошла успешное опробование и в настоящее время доступна для клиентов на всей территории присутствия компании.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Вместе с тем энергетики напоминают, что для удобства потребителей функционируют и другие каналы коммуникации. Они позволяют решить практически весь спектр вопросов по технологическому присоединению дистанционно, без посещения офиса, что особенно актуально в период действия ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

По телефону бесплатной линии 8-800-201-92-20 клиенты могут получить интересующую информацию по часто возникающим вопросам как в автоматическом режиме при прослушивании автоинформатора, так и в процессе непосредственной консультации с оператором.

На официальном сайте www.eseti.ru в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям» можно не только подать заявку через Личный кабинет, узнать ее статус или задать интересующий вопрос, но и ознакомиться с основными нормативными документами, образцами заявок и типовыми формами договоров, паспортом услуг, подробно описывающим все этапы процедуры технологического присоединения.

Дальнейшее развитие дистанционных способов взаимодействия с потребителями, отвечающих требованиям стандартов обслуживания и основанных на передовых технологиях, является одной из самых актуальных задач для компании.