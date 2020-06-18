«Расцветай на Обской»: три причины жить на берегу Оби

«Расцветай на Обской»расположен в Октябрьском районе Новосибирска на берегу Оби, в 7-10 минутах езды на автомобиле до станции метро «Речной вокзал». Место возле Михайловской набережной очень ценится застройщиками и покупателями новостроек. Почему многие новосибирцы и гости нашего города предпочитают жить рядом с рекой? Назовем три самые популярные причины.

Вид из окна

БОльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города - Бугринский мост. За Обью открывается живописный панорамный вид левобережья Новосибирска. Кроме того, новоселы смогут каждый день любоваться красивейшими восходами и закатами, и лесными массивами левого берега.

Из окон квартир новостройки открывается завораживающий вид. Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».

Прогулочная зона и ЗОЖ

Рядом с домом «Расцветай на Обской» одно из любимых мест отдыха новосибирцев и гостей нашего города благоустроенная Михайловская набережная протяженностью 1,4 км - прекрасное место для ежедневных прогулок и занятий спортом. Пробежки, спортивная ходьба и езда на велосипедах - все эти активности сделают ваш образ жизни здоровым и превратят спорт в полезную привычку.

Экология

Жизнь рядом с Обью еще приятна и тем, что жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Новостройка «Расцветай на Обской» привлекательна еще и тем, что ее местоположение гармонично сочетает атмосферу уединенности и приватности с активным деловым ритмом столицы Сибири. Вблизи две остановки общественного транспорта, от которых за пятнадцать минут можно обраться до станции метро «Речной Вокзал», откуда можно уехать в любую точку города на метро, автобусе или электричке. Большое удобство автомобилистам обеспечивает прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска - Большевистскую или улицу-дублер Обскую. Рядом - гипермаркет «Лента», детские сады, поликлиника, школа.

Застройщик в «Расцветай на Обской» применяет современные технологии: монолит с кирпичным заполнением, отделка фасада декоративной мокрой штукатуркой.

25-этажный дом «Расцветай на Обской» строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

Подробную информацию о новостройке «Расцветай на Обской» можно узнать по телефону +7 (383) 255-22-88.

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской».

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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