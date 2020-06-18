2020-06-17T13:52:02+03:00
Недвижимость

«Расцветай на Обской»: три причины жить на берегу Оби

15 июня стартовали продажи квартир в новом проекте известного новосибирского застройщика - 25-этажном трехсекционном доме комфорт-класса «Расцветай на Обской». Планируемый срок сдачи новостройки - октябрь 2022 года
Поделиться:
Жилой дом «Расцветай на Обской». Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».Жилой дом «Расцветай на Обской». Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».
Изменить размер текста:

«Расцветай на Обской»расположен в Октябрьском районе Новосибирска на берегу Оби, в 7-10 минутах езды на автомобиле до станции метро «Речной вокзал». Место возле Михайловской набережной очень ценится застройщиками и покупателями новостроек. Почему многие новосибирцы и гости нашего города предпочитают жить рядом с рекой? Назовем три самые популярные причины.

Вид из окна

БОльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города - Бугринский мост. За Обью открывается живописный панорамный вид левобережья Новосибирска. Кроме того, новоселы смогут каждый день любоваться красивейшими восходами и закатами, и лесными массивами левого берега.

Из окон квартир новостройки открывается завораживающий вид. Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».

Из окон квартир новостройки открывается завораживающий вид. Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».

Прогулочная зона и ЗОЖ

Рядом с домом «Расцветай на Обской» одно из любимых мест отдыха новосибирцев и гостей нашего города благоустроенная Михайловская набережная протяженностью 1,4 км - прекрасное место для ежедневных прогулок и занятий спортом. Пробежки, спортивная ходьба и езда на велосипедах - все эти активности сделают ваш образ жизни здоровым и превратят спорт в полезную привычку.

Экология

Жизнь рядом с Обью еще приятна и тем, что жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Новостройка «Расцветай на Обской» привлекательна еще и тем, что ее местоположение гармонично сочетает атмосферу уединенности и приватности с активным деловым ритмом столицы Сибири. Вблизи две остановки общественного транспорта, от которых за пятнадцать минут можно обраться до станции метро «Речной Вокзал», откуда можно уехать в любую точку города на метро, автобусе или электричке. Большое удобство автомобилистам обеспечивает прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска - Большевистскую или улицу-дублер Обскую. Рядом - гипермаркет «Лента», детские сады, поликлиника, школа.

Застройщик в «Расцветай на Обской» применяет современные технологии: монолит с кирпичным заполнением, отделка фасада декоративной мокрой штукатуркой.

25-этажный дом «Расцветай на Обской» строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

Подробную информацию о новостройке «Расцветай на Обской» можно узнать по телефону +7 (383) 255-22-88.

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской».

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ипотечные ставки продолжают снижаться: квартиры в 5 минутах от площади Ленина стали еще доступнее
Новость дня: ПАО «Промсвязьбанк» сегодня снизил ставку по ипотечной программе «Господдержка-2020». Теперь квартиру в новостройке можно приобрести по льготной ставке 5,85%
Сбербанк и девелоперская компания «Акация» одними из первых провели бесконтактную ипотечную сделку в Новосибирске
Сбербанк и девелоперская компания «Акация» провели ипотечную сделку в режиме онлайн - кредит получен на покупку жилья в одном из объектов застройщика без очного посещения финансовой организации
Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию девелоперской компании «Акация» для строительства жилого дома в Новосибирске
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого дома «Акация на Красногорской» в Новосибирске. Застройщиком проекта выступает девелоперская компания «Акация», размер кредитной линии составит 208 миллионов рублей
Почему коронавирус делает квартиры в Новосибирске дешевыми
Из-за упавшей нефти и разгула вируса люди не работают. Деньги обесцениваются, и купить на них можно меньше, чем в феврале. Пока одни новосибирцы пережидают карантин, другие пытаются хоть как-то сохранить сбережения
Иностранцы скупают квартиры в Новосибирске на фоне падения курса рубля
Спрос на жилье в Новосибирске резко увеличился на фоне падения курса рубля. Центральное агентство недвижимости за последнюю неделю зафиксировало 368 обращений о покупке недвижимости в Новосибирске.
Новости 24
Анестезиолог из Новосибирска попал в «Список памяти» медиков, умерших из-за коронавируса
Открытие пляжей в Новосибирске в 2020 году: сроки, где можно будет купаться
В Новосибирске такси врезалось в грузовик: в машине были дети
Сибирячка нашла на грядке с клубникой шестерых новорожденных котят
«Машинист пытался затормозить»: под Новосибирском поезд сбил глухого мужчину
В Новосибирске «Девятка» врезалась в мотоцикл: пострадала пенсионерка
Спасатели нашли тело мальчика, утонувшего в котловане в Новосибирске
«Скрылся под водой»: в Новосибирске утонул 15-летний мальчик
Бойцы группы быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ задержали преступного "отвлекалу"
«Ни проехать ни проплыть»: в Новосибирске перекресток скрылся под водой
Не вернулась с работы: под Новосибирском ищут шатенку в джинсовой куртке
«Я пришел, чтобы зарезать тебя»: новосибирца будут судить за то, что взял в заложницы свою жену
«Сильно ударился головой»: в Новосибирске таксист сбил 8-летнего мальчика
Депутат Госдумы Карелин ответил Боне на ее фразу про раздачу денег «нищебродам и алкашам»
Число пострадавших при взрыве на военном полигоне под Новосибирском увеличилось до пяти
Сибирячка чудом увернулась от летящего на нее автомобиля: происшествие сняла камера видеонаблюдения
Мама исхудавшей девочки, попавшей в реанимацию, рассказала, почему не обратилась к врачам
Минздрав проверит больницу Болотнинского района после сообщения о том, что у соцработников подозревают коронавирус
«Заливает стекло, ничего не видно»: возле Бердского шоссе забил гейзер из-под земли
«Били ножом так, что он сломался»: следователи рассказали страшные подробности убийства 19-летней девушки
Александр Карелин показал свой кнопочный мобильник Nokia за 3 тысячи рублей
«От удара грузовик перевернулся»: под Новосибирском в аварии погиб пенсионер
В Новосибирске прорубили тоннель к станции «Спортивная»
В Новосибирской области издана уникальная развивающая программа для детей
Почему новосибирцы после ослабления режима самоизоляции продолжают сидеть дома и все меньше ходят по магазинам?