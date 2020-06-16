Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 июня 2020 года: умерли еще трое заразившихся

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 июня 2020 года таковы: с начала эпидемии в регионе заразились 4497 человек, среди них 308 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 103 пациентов, регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Трое пожилых новосибирцев стали новыми жертвами COVID-19. Врачи боролись за жизнь двух мужчин и одной женщины, но, к сожалению, не смогли их спасти. В минздраве сообщили возраст погибших: это мужчины в возрасте 64 и 65 лет, а также женщина в возрасте 69 лет. Общее число смертей выросло до 60 человек.

COVID-19 У ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи выявили пять новых случаев заболевания COVID-19 среди детей. Общее число заболевших мальчиков и девочек составляет 308 человек. В детской больнице №3 находятся 60 маленьких пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, сообщили в оперативном штабе.

БОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВАЮТ КРОВЬ С АНТИТЕЛАМИ

Новосибирские больницы стали переливать больным пациентов кровь с антителами. Этот способ сразу показал результаты и спас жизнь тяжелобольной сибирячке. Уже через сутки женщина была переведена из реанимации в обычную палату. Первую партию крови с антителами получили 30 человек.

В НОВОСИБИРСК ПРИЛЕТЕЛ САМОЛЕТ ИЗ ТАИЛАНДА

Россия продолжает вывозить застрявших в Таиланде туристов самолетами через Новосибирск. Очередной борт авиакомпании S7 приземлился в аэропорту Толмачево. На борту находились жители Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Омской области, Алтайского края, Республики Алтай, Иркутской области, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.

МЕДИКИ НАРУШАЮТ

Минздрав проверил Искитимскую центральную районную больницу после жалоб пациентов. Оказалось, что врачи нередко забывают надевать маски и костюмы инфекциониста, хотя их достаточно. А вот вопросов к качеству лечения и питания нет.

МАСКА ПОМЕШАЛА ОТНОШЕНИЯМ

Сибирячка заставила парня прийти на свидание в маске. Новосибирец подчинился, хотя и был удивлен. Психолог объяснил — парень в принципе прав, и постоянное ношение маски может повредить их отношениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru