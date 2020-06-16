В АО «РЭС» осваивают новые формы профилактики хищений электроэнергии

На предприятии с 2017 года активно реализуется комплексная программа мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь электрической энергии.

Помимо традиционного блока технических мероприятий специалисты АО «РЭС» активно применяют инновационные методы борьбы с хищениями электроэнергии - используют различные поисковые алгоритмы и современное диагностическое оборудование, массово оснащают счетчики антимагнитными индикаторами, внедряют автоматизированную систему учета, а также повышают профессиональный уровень персонала.

При этом в число эффективных мер противодействия энерговоровству входит и активная информационная кампания по профилактике хищений электроэнергии, которая проводится для всех групп потребителей - как для населения, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С начала реализации комплексной программы на постоянной основе осуществляется размещение тематических информационно-аналитических материалов практически во всех районных периодических печатных изданиях Новосибирской области. Кроме того, статьи профилактического характера периодически публикуются на посещаемых новостных порталах и в популярных социальных сетях. В рамках информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного потребления электроэнергии АО «РЭС» не обошло стороной и обширную телевизионную аудиторию. Ежемесячно в эфире местных и федеральных телеканалов транслируются новостные сюжеты, освещающие деятельность специалистов предприятия по работе с коммерческими потерями.

Кроме того, энергетики уверены, что культуру потребления электроэнергии и нетерпимость к фактам ее хищения необходимо прививать с самого юного возраста. Для этого Обществом были подготовлены тематические презентационные материалы и создан цикл анимационных видеороликов, которые активно распространяются в социальных сетях и демонстрируются в процессе уроков безопасности, проводимых в рамках работы по профилактике электротравматизма. Также большим тиражом был выпущен красочный буклет-комикс по данной тематике для распространения в учебных заведениях региона и на специальных мероприятиях.

Профилактический аудиоролик о серьезности проблемы энерговоровства 00:00 00:00

В этом году специалисты АО «РЭС» решили дополнить и усилить профилактическую работу, используя еще один эффективный и действенный канал коммуникации - радиоэфир. С середины июня 2020 года на волнах четырех радиостанций регулярно выходят в эфир короткие профилактические аудиоролики, которые в игровом формате доносят до широкого круга слушателей информацию о серьезности проблемы энерговоровства, его последствиях для добросовестных потребителей и мерах ответственности, применяемых к нарушителям. Кроме того, в эфире новостных блоков будут представлены ключевые новости о деятельности компании, в том числе о строительстве новых объектов электросетевого хозяйства, внедрении нового оборудования и применении передовых технологий.

Стоит отметить, что размещение роликов в радиоэфире позволяет охватить самые разные целевые аудитории - от автолюбителей, проводящих значительное время в пути, и дачников, находящихся на приусадебных участках в период действия ограничительным мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, до представителей бизнес-сообщества. При этом вещание, а значит, и ротация роликов в эфире радиопередач не ограничивается только Новосибирском - оно осуществляется по территории всего региона.

Таким образом, со стороны АО «РЭС» реализуется комплексный подход к формированию культуры цивилизованного потребления электроэнергии на территории Новосибирской области, позволяя донести до каждого потребителя информацию о том, что от соблюдения законности потребления энергоресурсов зависит стабильность работы энергосистемы всего региона. Этот подход уже неоднократно подтверждал свою эффективность и был оценен как отраслевым сообществом, так и органами власти на региональном и федеральном уровнях.