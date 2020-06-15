Гороскоп на июнь, июль и август 2020 года: кому повезет с деньгами и в любви

Несмотря на эпидемию коронавируса, это лето многим принесет удачу в самых разных сферах: так считает новосибирский астролог Елена Альмах. Однако она подчеркивает, что сибирякам прежде всего надо позаботиться о своем здоровье:

- Особенно подвержены болезни будут раки, близнецы, козероги, водолеи: им нужно четко соблюдать все меры предосторожности, - советует Елена.

ДЕНЬГИ

- Прежде всего, кризис – это перемены плюс шанс, и если этот шанс использовать, то можно найти свою нишу. И даже, если вас уволили, не стоит отчаиваться – значит, пора менять свою жизнь. Особенно это относится к овнам и львам: им надо будет выходить из ситуации благодаря собственным инициативам, - считает Елена Ельмах.

А вот главными везунчиками во время эпидемии станут скорпионы:

- Они будут в своей стихии: для них кризис – это возможности, которые их бодрят. И они чувствуют себя востребованными. И если скорпионы хотя составят для себя план, обозначат цели, то у них все получится, - объясняет астролог.

ЛЮБОВЬ

Самоизоляция – самоизоляцией, но романтику никто не отменял. Тем более, что возможности для этого будут:

- Тельцы – этот тот знак, у которого будет возможность встретить своего человека в рамках профессиональной деятельности или в компании друзей. Причем за тельцами есть такой грешок: они часто оценивают человека пор материальному положению, но надо сдвинуть ориентир в сторону «родная душа», - говорит Елена. – Водолеям и козерогам нужно держаться за тех, кто есть, и семь раз подумать о том, стоит ли обострять ситуацию в отношениях.

Стрельцам никаких романтических приключений вовсе не стоит искать, потому что ближайшие 1,5 года у них будут сугубо прагматичными.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НА ЛЕТО ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Овнам важно не стремиться к легко достижимым целям: это будет «обманка», и ничего хорошего это не принесет.

Тельцам нужно не зацикливаться: их возможности намного шире, чем кажутся.

Близнецам крайне необходимо последить за своим здоровьем и посидеть дома: внимательное отношение к себе – это главная забота лета.

Ракам в самоизоляции комфортно: они любят сидеть дома. Но важно не замыкаться, использовать все возможные средства связи и контактировать с друзьями и близкими.

Львам не нужно ничего бояться: ставьте цели, и все обязательно получится.

Девам важно помнить, что у них есть друзья: обратитесь к ним, и они обязательно помогут.

Весам важно заняться духовным самосовершенствованием, работой над собой: земные цели – это хорошо, но нельзя забывать и о духовности.

Скорпионам важно ставить конкретную цель: удача будет на их стороне!

Стрельцам надо обратить внимание на профессиональный рост, строить карьерные планы, понять, что для них важно. Стрельцы – главные счастливчики в зодиаке, и им надо реализовать его, обратить внимание на то, что есть.

Козерогам нужно повышать самооценку: сейчас они могут быть излишне скромными, а зря. Этим летом возможностей у козерогов очень много, и их нужно использовать до конца ода.

У водолеев следующий год будет очень насыщенным, поэтому сейчас важно подвести итоги, оценить свои возможности и начинать действовать.

Рыб ждет лето страстей: Марс «кипятит» воду, и рыб ждут новые знакомства, новые дружеские компании. Их ждет новый мир, новая «маленькая жизнь». А если у вас есть вторая половинка, то не упустите новые возможности, которые откроются для вас. Вы сможете заложить основу чего-то грандиозного, главное, начать действовать.

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