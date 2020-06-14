Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 июня 2020 года: еще двое умерших, запрещенная вечеринка на пляже

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 июня 2020 года таковы: с начала эпидемии в регионе заразились 4285 человек, среди них — 293 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 108 человек, число излечившися немного меньше. Регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

За прошедшие сутки в Новосибирске скончались две женщины, заразившиеся коронавирусом. Первой жертве болезни было 49 лет, вторая умерла в возрасте 75 лет. Общее количество жертв коронавируса составило 55 человек с начала вспышки заболевания.

ПОЧТИ СТО ИЗЛЕЧИВШИХСЯ ЗА СУТКИ

Врачи выписали из больниц Новосибирска 98 пациентов, излечившихся от коронавируса. Теперь в Новосибирской области проживает 2148 пациентов, прошедших лечение от COVID-19 в инфекционных больницах.

ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕЛИ ЗА ДЕНЬ

Всего за сутки врачи выявили восемь заболевших коронавирусом детей в Новосибирске. Общее число случаев заболевания с начала эпидемии выросло до 293 . По данным оперативного штаба, в детскую больницу №3 были госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

ВЕЧЕРИНКА С МИГАЛКАМИ

Новосибирцы в жару решили поехать на пляж у Заельцовского парка, но на вечеринку во время самоизоляции нагрянула полиция. Три экипажа ППС перекрыли улицу Сухарную, а сотрудники МВД убеждали любителей шашлыков забрать вещи с пляжа. Кстати, отдыхающие подчинились и никто не получил штрафов.

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