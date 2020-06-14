Где новосибирцы смогут отдохнуть на море с 15 июня 2020 года: цены, маршруты

Важный вопрос, который волнует сибиряков: где новосибирцы смогут отдохнуть на море с 15 июня 2020 года. Вместе со Светланой Фоменко, исполнительным директором новосибирской ассоциации туристских организаций, разбираемся, куда можно рвануть из Новосибирска и с какого числа путешественники не попадут в самоизоляцию.

Ласточкино гнездо - одна из главных достпримечательностей Крыма.Фото: Евгения ГУСЕВА

КРЫМ: МОЖНО УЖЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА

Итак, самый доступный на данный момент курорт для сибиряков – это Крым. Да, это не океан, но зато там шикарное Черное море, Ласточкино гнездо и еще много всего интересного. И что самое важное: туристов там не отправят на карантин.

- В Крыму с 15 июня полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для туристов из других регионов, - пояснила КП-Новосибирск Светлана Фоменко.

А это значит, что можно спокойно позагорать и покупаться.

Сколько стоят билеты на самолет и поезд:

Билет на самолет на одного из Новосибирска до Симферополя обойдется в 7,5 тысяч рублей (в эконом-классе).

На поезде вам придется добираться с пересадкой. Примерно в 6 тысяч вам обойдется билет в плацкарте до Ростова, а из Ростова нужно будет заплатить 2,2 тысячи за билет до Симферополя (цены в плацкарте).

Даже котику хочется на море.Фото: Виктория МИНАЕВА

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ЖДЕМ 21 ИЮНЯ

Заграница пока нам не светит, но позагорать на курортах Краснодарского края никто не мешает. Правда, нужно помнить важный момент: до 21 июня приезжих из-за эпидемии коронавируса отправляют на двухнедельную самоизоляцию.

- Исключение составляют те, кто направляется на отдых в санаторий: чтобы они отдыхали в лечебнице, им необходимо предоставить справку, что они не больны коронавирусом, - объясняет Светлана Фоменко.

Сколько стоят билеты на самолет и поезд:

Билет на самолет в Сочи можно купить за 4999 рублей, в Анапу – за 5499 рублей, Геленджик – за 6928 рублей (все цены – в эконом-классе).

Билет на поезд в Сочи можно купить за 6,3 тысячи рублей, до Анапы – за 8,4 рублей (цены в плацкарте).

В Горный можно будет поехать черех недельку.Фото: Виктория МИНАЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Горном турбазы откроют через неделю

Если вы не хотите ехать на море, то отличный вариант - отправиться в Горный Алтай. Вот только подождать придется еще неделю: все турбазы, пансионаты, кемпинги не будут принимать отдыхающих до 22 июня.

Более того, все приезжающие на 2 недели должны будут отправиться на самоизоляцию.

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