Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года обрушился на город после теплой праздничной погоды: с самого раннего утра многих разбудили раскаты грома и сверкающие молние. Корреспонденты КП-Новосибирск наблюдают за тем, что происходит на улицах города, и ведут прямую онлайн-трансляцию.

Кстати, непогода продержится в городе весь день:

- 13 июня ожидаются дожди и грозы, днем воздух прогреттся до плюс 29 - плюс 31 градуса, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Уважаемые читатели! Присылайте ваше фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем.

Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года.