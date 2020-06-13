2020-06-13T04:11:39+03:00
Происшествия

Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года не порадовал сибиряков: что происходило на улицах - в нашей прямой онлайн-трансляции
Татьяна СОЛОВОВА
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В город пришла непогода.В город пришла непогода.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года обрушился на город после теплой праздничной погоды: с самого раннего утра многих разбудили раскаты грома и сверкающие молние. Корреспонденты КП-Новосибирск наблюдают за тем, что происходит на улицах города, и ведут прямую онлайн-трансляцию.

Кстати, непогода продержится в городе весь день:

- 13 июня ожидаются дожди и грозы, днем воздух прогреттся до плюс 29 - плюс 31 градуса, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Уважаемые читатели! Присылайте ваше фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем.

Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года.

Ливень в Новосибирске 13 июня 2020 года после жары.Татьяна СОЛОВОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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