День России в Новосибирске 2020: прямая онлайн-трансляция

День России в Новосибирске 2020 пройдет в необычном формате: самоизоляцию и масочный режим в городе пока никто не отменял, а значит, нужно позаботиться о безопасности всех горожан. Все самое важное и интересное с праздника вы найдете в нашей онлайн-трансляции.

В этом году не будет шумных празднеств в центре города: 12 июня 2020 года их заменит исполнение гимна в честь дня России. Горожанам достаточно будет выглянуть на балкон и присоединиться к акции, спев вместе со своими соседями.

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