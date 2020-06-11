2020-06-11T21:34:50+03:00
Общество

День России в Новосибирске 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция Дня России в Новосибирске 2020 начнется в 9.00: все самое интересное - в нашем материале
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
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День России в Новосибирске 2020 пройдет в необычном режиме.День России в Новосибирске 2020 пройдет в необычном режиме.Фото: Иван МАКЕЕВ
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День России в Новосибирске 2020 пройдет в необычном формате: самоизоляцию и масочный режим в городе пока никто не отменял, а значит, нужно позаботиться о безопасности всех горожан. Все самое важное и интересное с праздника вы найдете в нашей онлайн-трансляции.

В этом году не будет шумных празднеств в центре города: 12 июня 2020 года их заменит исполнение гимна в честь дня России. Горожанам достаточно будет выглянуть на балкон и присоединиться к акции, спев вместе со своими соседями.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелями чего-то необычного или ЧП, присылайте фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем.

День России в Новосибирске 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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