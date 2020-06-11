Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 июня 2020 года: рекорд по количеству вылечившихся и застрявшие в Германии туристы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 июня 2020 года таковы: с начала эпидемии в регионе заразились 3960 человек, среди них — 265 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 102 человек. Впервые количество излечившихся превысило число заболевших за сутки! Регион занял 18-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

СТОЛЬКО ЕЩЕ НЕ ВЫПИСЫВАЛИСЬ В ОДИН ДЕНЬ

Впервые в Новосибирске количество излечившихся от COVID-19 пациентов превысило число заболевших за сутки. Врачи выписали из инфекционных больниц сразу 167 человек, такого еще не было.

СЕМЕРО ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

Врачи выявили семь новых заболевших коронавирусом среди детей в Новосибирске. Общее число случаев среди детей составило 265 человек. Как сообщили в оперштабе, в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус.

УМЕРЛИ ЕЩЕ ДВОЕ ПАЦИЕНТОВ

Оперативный штаб сообщил о новых жертвах COVID-19 в Новосибирске: за прошедшие сутки скончались двое мужчин. Одному из погибших было 49 лет, другому только исполнилось 30 лет — это один из самых молодых умерших. Общее число смертей от COVID-19 составило 48 человек.

ЗАСТРЯЛИ В ГЕРМАНИИ

Новосибирские туристы застряли в Германии из-за коронавируса, и теперь просят вернуть их обратно домой. Сибиряки и сибирячки получают поддержку от консульства — по 2,4 тысячи рублей ежедневно, но границы России по-прежнему закрыты. Они недовольны строгими мерами — в Германии эпидемия уже почти закончилась, но туристов все равно отправляют в обсерватор на две недели.

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