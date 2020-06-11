Лакомый кусок: чтобы выгодно переселить людей из аварийного жилья, мэрии приходится менять правила отбора застройщиков

Система отбора застройщиков по программе «Масштабные инвестиционные проекты» (МИП), ранее успешно помогавшей переселять горожан из аварийного жилья и сдавать долгострои, дала сбой. В конце прошлого года для застройки в рамках МИП впервые был выделен завидный участок (не на окраине города, как ранее, а рядом с метро) - 1,5 гектара на улице Плановой. Тут-то и вскрылись тонкие места.

Суть системы

Программу МИП используют для расселения ветхих домов и сдачи долгостроев. В первом случае строительная компания получает участок земли, чаще на окраине, но напрямую с властями не рассчитывается - в зачет идет часть квадратных метров. Если же помощь оказывается долгострою, строительной компании также выделяется участок, а расчет идет уже с ЖСК или обманутыми дольщиками.

Схема работает уже пять лет, и ранее нареканий не было. Теперь же, когда мэрия представила по данной программе участок на улице Плановой, вскрылись неприятные нюансы.

Три участника

В мэрии сразу поставили задачу перед потенциальными участниками инвестпроекта: необходимо освободить площадку для строительства детского сада, для этого надо расселить девять ветхих и аварийных домов, общая площадь 2800 квадратных метров. В обмен предлагался тот самый участок в Центральном округе.

- Разумеется, за ту территорию, которую муниципалитет расселил за счет бюджета, в результате мы предполагали получить от застройщика по крайней мере столько же, - говорит Александр Колмаков, начальник отдела капитального строительства и инженерного обеспечения департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Но по факту трое участников конкурса предложили меньше квадратных метров жилья. ООО «Специализированный застройщик «Квартал», учрежденное Игорем Белокобыльским и ИК «Стрижи», предложил 1635,4 квадратных метра, барнаульское ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» - 1230, компания Веры Коноваловой ООО «НовосибирскСтройМастер К» собиралась выделить больше остальных - 2122,5, но до площади, равной расселению, также недотягивала.

Лишний критерий?

Почему ни один участник конкурса не предложил большее количество квадратных метров? Как оказалось, все дело в критериях.

- При оценке ходатайств учитываются три критерия: деловая репутация застройщика (она зависит от объемов сданного жилья за последние два года), процент передаваемых на расселение квадратных метров и срок передачи квартир, - поясняет Александр Колмаков. - Все три компании набрали высший балл по первым двум пунктам, поэтому выиграл «Квартал», в последний момент изменивший в ходатайстве срок предоставления квартир с двух лет на один месяц.

При этом самый принципиальный для города критерий для расселения жилья - количество квадратных метров - на итоги практически не повлиял.

Власти признаются: на старте процедуры никто не допускал, что участники заявят столь неплотное освоение полуторагектарного участка, буквально на грани нормативов. «Строймастер К» предложил возвести 24 тысячи квадратных метров, «Квартал» - 20, «Союзинвест» - 15. Изначально же в мэрии предполагали, что на 1,5 гектара можно было бы запланировать и 30 тысяч «квадратов» жилой застройки, ведь рядом метро, вся нужная инфраструктура. Мечта для любого застройщика. И если бы застройщик выделил с них на расселение около 10 процентов, потребности города были бы удовлетворены.

Пора что-то менять

В итоге комиссия мэрии признала конкурс несостоявшимся. При анализе пакетов конкурсных документов юристы установили, что в каждом есть определенные несоответствия. В это же время в мэрии решили оперативно доработать условия участия в программе МИП.

- По итогам этого конкурса мы поняли, что при высокой конкуренции существующий порядок показывает себя несостоятельным, - продолжает Александр Колмаков. - Изменения уже внесены, со всеми структурными подразделениями согласованы, в том числе и правовым департаментом. Сейчас документ проходит публичные консультации, которые занимают не менее 60 дней. В июне он уже будет подписан, можно будет провести конкурс повторно, с учетом новых критериев.

Новые правила должны учесть основные нужды города.

О том, что перемены назрели, говорят многие эксперты, погруженные в тему. В частности, за изменение условий программы высказался депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов.

- История с программой МИП показательна. Часто от владельцев строительных компаний, тех же самых «Стрижей», можно услышать, какие они молодцы, что расселяют ветхое жилье. Но, скажем откровенно, для них это никакая не благотворительность, а бизнес, причем довольно выгодный. И в этой истории показательно, что застройщики так и не предложили условия, максимально выгодные городу Новосибирска, а всячески хитрили, создавая максимально выгодную схему для себя. С одной стороны, их сложно осуждать, так как для них главное - это прибыль, и отказаться от лишних миллионов очень тяжело. Но с другой стороны, от этой жадности страдают интересы города и его жителей. Думаю, изменения в положениях о масштабных инвестпроектах назрели. Необходимо, чтобы законодательство прежде всего отвечало интересам развития Новосибирска и решению стоящих перед ним проблем, а не помогало «буржуям» зарабатывать сверхприбыли, - считает Андрей Жирнов.

Ход конем

Но строители ведут оборону. К примеру, компания «Квартал» обратилась за поддержкой в УФАС и получила ее. Дело в том, что в своем плане застройщик предусмотрел административное здание, по этой причине в мэрии забраковали заявку на участие в конкурсе. Антимонопольщики считают, что такое здание, если там будет размещена управляющая компания, для функционирования жилого комплекса необходимо.

В мэрии же объясняют, что областной закон, по которому отклонили заявку, как раз таки справедлив. Он заточен на то, чтобы возводить именно жилье. Вдруг какой-нибудь застройщик поставит хозпостройку или другое нежилое помещение, а позже переквалифицирует участок обратно в жилую зону? Но ведь не к этому стремится программа МИПов, рассчитанная не на обогащение строителей, а на решение городских проблем.

Другой застройщик - «Новосибирск СтройМастер К» - также обратился в УФАС, он обращает внимание надзорного органа на то, что их компания предложила больше всех квадратных метров по конкурсу, а в итоге оказалась за бортом. Данный застройщик предлагает пересмотреть правила программы.

- В противном случае может быть злоупотребление прав со стороны застройщиков, и город Новосибирск получит от реализации проекта МИП гораздо меньшее количество жилых помещений, чем мог бы, - заявил застройщик на комиссии антимонопольного ведомства.

Предстоят судебные заседания по всем вопросам. Ясно одно: систему определения победителей в таких конкурсах надо менять.