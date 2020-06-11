«Давайте начнем работать!»

Отменить режим самоизоляции в регионе с 15 июня и дать возможность сотням тысяч новосибирцев прокормить свои семьи - с таким обращением к властям выступило реготделение партии «Новые люди». Напомним, вместо ожидаемой многими жителями региона отмены самоизоляции в среду было анонсировано лишь возможное снятие ограничений на летние веранды, рестораны и кафе одновременно с возобновлением работы больших магазинов торговли на следующей неделе. При этом срок окончания самоизоляционных мер остался прежним - 30 июня.

Согласно обращению (полный текст имеется в редакции) авторы заявляют, что в результате пандемии коронавируса COVID-19 и ее последствий без работы остались тысячи человек. Вместе с тем «опасность заболеть вирусом как потенциальная угроза постепенно сменилась угрозой конкретной - отсутствием средств к существованию».

По данным социологических опросов, проведенных партией «Новые люди» в 12 регионах России (включая и Новосибирскую область), в ходе эпидемии «около 43,4% жителей крупных российских городов были отправлены в отпуск, получают сокращенную зарплату или уволены». Кроме того, «основного источника доходов лишились 23,87% респондентов. Большинство из них не имеют значительных накоплений».

Как сообщают представители партии «Новые люди», ссылаясь на соцопросы, «среди потерявших работу жителей Новосибирска растет число тех, кто отчаялся устроиться на работу официально». При этом в нашем городе доля тех, кто готов выйти на неофициальную работу, выше, чем в среднем по стране. «Люди доведены до отчаяния!» - резюмируют в партии.

При этом авторы подчеркивают, что властям не стоит «считать людей малыми детьми, неспособными позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих». Как показал опыт других стран, информирование людей об опасности вируса и необходимых мерах личной гигиены достаточно для того, чтобы они самостоятельно исполняли эти предписания.

«Мы устали от неопределенности, от невозможности заработать на жизнь для нас и наших семей. Партия «Новые люди» предлагает отменить режим самоизоляции и с понедельника, 15 июня, дать возможность всем людям вернуться к работе», - заявляется в тексте обращения.

Призыв к досрочному выходу из режима самоизоляции поддерживают и жители Новосибирска.

- Во многих регионах страны режим самоизоляции заканчивается на следующей неделе, - комментирует ситуацию бизнес-тренер Максим Товолошкин. - Причем везде количество заболевших сокращается с каждым днем. Почему Новосибирск должен сидеть дома до конца месяца? Я поддерживаю предложение «Новых людей» - все ограничения нужно снять с понедельника, при этом люди в состоянии продолжать соблюдать необходимые меры самогигиены. Мы уже привыкли ходить в масках и постоянно обрабатывать руки санитайзерами.

- Подавляющее большинство малых и средних бизнесов либо уже закрыты, либо буквально дышат на ладан, - говорит предприниматель Дмитрий Бабенко. - Я поддерживаю обращение партии «Новые люди» и добавляю от себя: давайте не будем ждать еще три недели, чтобы окончательно не потерять предпринимателей Новосибирска как класс.

- Я за окончательную отмену режима самоизоляции - и чем скорее, тем лучше, - высказывает свою точку зрения консультант Кристина Стулова. - Экономику надо спасать, да и психологически люди очень устали. Давайте смотреть правде в глаза: де-юре режим самоизоляции действует, а де-факто практически нет. Поэтому с формальностями нужно покончить. Время возвращаться к нормальной жизни с использованием всех рекомендаций ВОЗ (маски, перчатки, дистанция).