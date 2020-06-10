2020-06-10T19:51:06+03:00
Общество

«Лечила голову, а попала к онкологу»: у сибирячки появилась опухоль после того, как на нее упала глыба льда

Владелец самовольно построенного козырька отрицает вину и не хочет платить за травмы женщины
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Женщина получила тяжелые травмы.Женщина получила тяжелые травмы.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Изменить размер текста:

Сибирячка едва не погибла от упавшей на нее глыбы, перенесла несколько операций: женщине раздробило плечо, у нее была изрезана голова. На месте гематомы в груди онкологи обнаружили опухоль. Почему хозяин нечищеного балкона отрицает вину и какую компенсацию можно отсудить - в материале КП-Новосибирск.

«ЛЬДИНА СЛОМАЛА МНЕ ЖИЗНЬ»

Сибирячке Людмиле Фроловой 53 года. Днем 19 марта 2017-го она возвращалась домой через арку дома № 32 на улице Урицкого. Женщина с тележкой решила обойти весенний гололед вдоль дома и услышала сверху шум. Подняла голову - и увидела, как на нее летит глыба льда.

- Я не успела среагировать из-за возраста - смогла только убрать голову и подставить плечо. Льдина сбила меня с ног, я потеряла сознание. Очнулась уже в больнице - с переломанной рукой со смещением, рассеченной головой. Мне 12 швов наложили. Повезло, что кости черепа остались целы, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Фролова.

Больше месяца женщина провела в больнице - в плечо поставили титановую пластину. Началась реабилитация, но вскоре на груди у сибирячки выросла большая шишка. Врачи не могли понять, это раковая опухоль или что-то другое. Биопсия не дала точных результатов, и пришлось ехать в онкологический центр. Там выяснили, что на самом деле у женщины внутренняя гематома, и сделали операцию с иссечением грудной клетки. Но теперь растет новая опухоль.

- Льдина сломала мою привычную жизнь. Я до сих пор едва двигаю пальцами левой руки, живу с постоянными головными болями и пью таблетки. Год назад убирала шрамы с лица и головы. Муж говорит, что я родилась если не в рубашке, то в распашонке. Боюсь, как бы новая опухоль в груди не оказалась раковой, - призналась Людмила Фролова.

Тот самый козырек. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Тот самый козырек.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

«Я ЛЕЖАЛА ВСЯ РАЗБИТАЯ»

Лед скатился с козырька балкона квартиры на пятом этаже, которая принадлежит двум братьям - Дмитрию и Алексею. По данным семьи Фроловых, Дмитрий работает детским хирургом.

- Дмитрий один раз приехал ко мне в больницу, я лежала вся разбитая. Он только сел на стул и твердил: «Я не виноват». И даже не принес извинений. Мы пытались поговорить с братьями, звонили в дверь - никто не отвечал. Сосед перестал показываться во дворе - он сдает эту квартиру. Дмитрий нанял сразу двух адвокатов и на суде вину полностью отрицает, - говорит пострадавшая.

После инцидента сосед демонтировал козырек над балконом, но остались фото. В управляющей компании «ДОСТ-Н» истице сообщили, что конструкция в виде домика была построена самовольно, поэтому отвечать за чистку снега должен сам собственник. За день до падения глыбы крышу дома чистили от снега и составили акт работ.

Пострадавшая потребовала 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, десятки тысяч рублей ушли на лечение и реабилитацию. В прокуратуре Железнодорожного района считают, что Людмила Фролова имеет право взыскать деньги.

- Сотрудники регионального СКР проводили проверку по факту падения глыбы и не стали возбуждать уголовное дело по факту причинения тяжких травм. Суд назначил независимую медицинскую экспертизу, которая определит степень вреда здоровью, - сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Анна Шарова.

Так что в этой истории еще можно что-то изменить.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирский юрист Константин Зиновьев говорит, что новосибирцы часто судятся из-за травм, полученных в результате падения снега, льда сосулек с крыш и козырьков, а также из-за переломов конечностей и сотрясения мозга от падения на нечищеных тротуарах.

- Расходы на лечение и реабилитацию суд обычно взыскивает полностью, если удалось доказать вину ответчика. Если человек работал - он может взыскать компенсацию пропорционально степени потери трудоспособности, - прокомментировал Константин Зиновьев. - Исходя из практики судов, предположу, что в данном случае пострадавшая может рассчитывать на 100 - 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пенсионерку от гибели спас капюшон

На женщину упала глыба льда размером с мешок картошки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Новосибирском пропала 91-летняя бабушка с серой тросточкой
На БТР и с автоматами: под Новосибирском спецслужбы провели учения
«Оскорблял стюардес и полицейских»: мужчина устроил дебош в самолете «Новосибирск — Екатеринбург»
«Стало плохо с сердцем»: сибиряк, влетевший на джипе в толпу подростков, не пришел на суд
Когда откроется зоопарк в Новосибирске в 2020 году: Андрей Травников назвал сроки
Восточный жилмассив обеспечат бесперебойным электроснабжением
Экс-директора Новосибирского планетария снова будут судить за хищения
Новосибирская область будет полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля
Когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году
В минздраве отреагировали на письмо медсестер, требующих надбавку за контакт с больными коронавирусом
В Новосибирской больнице, где умерла 7-летняя девочка, появится реанимация
Перекрытие улиц во время генеральной репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года: где нельзя будет проехать
Сибирячку, столкнувшую бабушку с лестницы, снова будут судить
«Заснул за рулем»: под Новосибирском в ДТП с тремя автомобилями пострадала девочка
День рождения Христа - традиции великого праздника
Итог мая: 960 боевых выездов
«Он неудачно нырнул и захлебнулся»: в Новосибирске утонул подросток, купавшийся в озере
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
«Они вкусные, мы проверили»: в Новосибирск завезли первые арбузы из Казахстана
Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: губернатор Андрей Травников сделал заявление
Перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года: полный список улиц и когда будут закрыты
Как оборудуют площадь Ленина для Парада Победы 24 июня 2020 года
Стали известно, в каком состоянии мужчина, на которого упала остановка
Два школьных музея представят Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе
«О Боже, как же горячо!»: сибирячка смутила соцсети откровенным танцем на каблуках
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
13 июня в День пивовара пройдет онлайн-экскурсия на завод «Балтика»
Семеро заболели за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 258 детей
В Новосибирской области еще 106 человек заболели коронавирусом