2020-06-11T19:54:03+03:00
Общество

«Верю, что мой Марат жив!»: девять лет родители ищут сына, таинственно пропавшего в Новосибирске

Жена пропавшего парня уверяла родных, что он ушел после семейной ссоры. С тех пор никто не может с ним связаться
Татьяна СОЛОВОВА
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Светлана надеется, что сын вернется домойю Фото: личный аржив.Светлана надеется, что сын вернется домойю Фото: личный аржив.
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- Помогите, люди добрые, в поиске сына - Марата Рафиковича Халикова, - это объявление - крик души разлетелось по новосибирским пабликам. Сотни репостов - но сын до сих пор не созвонился с мамой. Автор поста Светлана Халикова уже девять лет ищет своего сына, но пока горюющую мать только обманывают мошенники. О поисках родного человека Светлана рассказала КП-Новосибирск.

«ИХ ЦЕЛЫЙ АВТОБУС НАБИЛСЯ»

Семья Халиковых живет в узбекском городке Янгиер. Когда Марат вернулся из армии, с работой на родине было туго. Поэтому парень принял решение: надо ехать на заработки в Россию.

- Никогда не забуду, как сын в 2005 году уезжал в Россию. Какая-то женщина собрала целый автобус таких, как Марат. Мне сказала, чтобы я не переживала, что с сыном все будет хорошо, что он под ее опекой, - вспоминает Светлана. - А что на деле вышло? В дороге она собрала у всех документы - якобы для какой-то проверки - и сбежала. Парни, правда, быстро ее нашли и заставили вернуть документы.

С такими приключениями Марат добрался до Новосибирска. Чтобы хоть немного заработать, на первое время устроился разнорабочим на завод. Потом несколько раз менял место, в итоге попал в какую-то строительную фирму, ее названия Светлана Халикова не знает.

- В Новосибирске сын встретил женщину с ребенком, ее зовут Елена. Они поженились, в 2007 году у них родился сын. Но я своего внука так ни разу и не видела, - признается Светлана. - В 2008 году Марат приехал в гости один, без семьи.

И это был последний раз, когда Светлана видела сына - потом 1,5 года они общались только по телефону. Созваниваться старались каждый день.

- В декабре 2010 года мы разговаривали. Он сказал, что приехать пока не получится, с деньгами проблемы. После этого больше не звонил, - описывает Светлана последний разговор с Маратом.

Парень отправился на заработки после армии.

Парень отправился на заработки после армии.

«ПЕРЕВЕДИТЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ СЫНА»

Когда парень перестал выходить на связь, встревоженная мать связалась с его женой - Еленой - в соцсетях.

- Сначала она говорила, что Марат занят на работе, а потом заявила, что муж ушел после ссоры. Когда я стала требовать, чтобы она все подробно рассказала, она заблокировала меня, - говорит Светлана.

После этого женщина обратилась в полицию. И если от правоохранителей пока вестей нет, то мошенники, наоборот, активизировались.

- Звонят мне, говорят, что якобы видели Марата, и просят перечислить деньги вроде как для него. Но когда я прошу прислать фотографию, чтобы быть уверенной, что это Марат, они исчезают, - рассказывает Светлана.

Однако мама пропавшего парня старается не отчаиваться.

- Я верю, что мой Марат жив. Хотя умом понимаю, что могла случиться беда, - плачет Светлана. - Сыночек, если ты это читаешь, отзовись! Мы все тебя очень любим и ждем!

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшего парня: на вид 36 - 37 лет, рост 1,78 метра, среднего телосложения. Глаза разного цвета: правый - голубой, левый - карий.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Марата, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72. Мы все контакты обязательно передадим Светлане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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