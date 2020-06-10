Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 июня 2020 года: скоро пойдем в торговые центры и зоопарк

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 июня 2020 года, увы, не радуют. С начала эпидемии в регирне заразились 3858 человек, среди них — 258 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 106 человек. Почти столько же излечившихся пациентов выписали из больниц за прошедшие сутки. Регион занял 18-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

ЗАРАЗИЛИСЬ ЕЩЕ 7 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи выявили 7 детей, заболевших COVID-19 в Новосибирске. Общее количество заболевших детей с начала эпидемии составило 258 человек. По данным оперативного штаба, в детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Двое пациентов инфекционных больниц Новосибирска стали новыми жертвами COVID-19. По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались 54-летний мужчина и 57-летняя женщина. Общее число жертв коронавируса в регионе выросло до 46 человек

ВНОВЬ В ТЦ И ПО РЕСТОРАНАМ

Новосибирские кафе и рестораны могут открыть уже на следующей неделе — если заболеваемость COVID-19 не будет резко расти. В целом, Новосибирская область вошла в режим эпидемии немного позже столичных регионов — и выйдет из нее позже, сообщили в региональном правительстве. По оценкам специалистов, отставание составит месяц-полтора.

Кроме того, через неделю могут открыть крупные магазины и ТЦ. Скоро начнут работать непродовольственные магазины, площадь которых до 800 квадратных метров. Д

ЗООПАРК ПО РАСПИСАНИЮ

Новосибирский зоопарк — один из лучших в России — готов вновь открыться после самоизоляции. Но для этого нужно одобрение «Роспотребнадзора», и сейчас власти рассматривают эту возможность. Губернатор Андрей Травников сообщил, что сейчас идет согласование режима работы зоопарка только на открытом воздухе, без посещения павильонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru