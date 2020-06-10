«Он говорил, что я страшная»: сибирячка стала ню-моделью назло бывшему мужу

Юлия Титова - героиня самых откровенных и провокационных фотосессий в Новосибирске. Это она сначала предстала в образе раскрепощенной Снегурочки без нижнего белья, а потом облачилась в кровавую маску кролика Роджера. Из одежды на зловещей зайке был лишь прозрачный фартук мясника из целлофана. В «Инстаграме» Юлия называет себя сексуальным отморозком, а вот у некоторых ее подписчиков другое мнение.

- Проститутка! - кричат ей.

Юли уверена, ей оправдываться не за что: телом она не торгует, все съемки оплачивает сама. Фото: Владислав ГАРБУЗОВ.

«ТЕЛОМ НЕ ТОРГУЮ!»

Юлия считает, ей оправдываться не за что: телом она не торгует, все съемки оплачивает сама, за свое участие в них денег не берет. И дело тут не в самолюбовании, а в том, что съемки спасли ее от депрессии: на протяжении 15 лет Юлия была жертвой домашнего насилия.

- С будущим мужем я познакомилась в 15 лет. Поехала к тете в деревню и на дискотеке встретила его. Он казался самым крутым, сильным. Я сразу влюбилась. Решила, что в Новосибирск больше не вернусь. Но приехала мама, сказала: «Юля, тебе надо в школу». Мама забрала нас обоих, сняла нам квартиру, и мы стали жить с ним вместе. Мне было 15 лет, а ему - 18, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Титова. - В 19 лет я родила дочку. Но наши отношения с гражданским мужем были неправильные. Он всегда обзывал меня и бил, а еще изменял: спал с моей подругой. Сейчас не понимаю, как я мирилась с ролью жертвы... Ведь мне с детства внушали, что я самая красивая. Я росла в атмосфере абсолютной любви. Мама меня всегда наряжала, в детский садик и в школу я не ходила в одной и той же одежде два дня подряд. И вот попала в такое…

Сибирячка откровенно рассказывает, что из семейных отношений вышла полностью закомплексованной женщиной с низкой самооценкой. Автор фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

«ОН МЕНЯ БИЛ, А Я ДУМАЛА, ЧТО САМА ВИНОВАТА»

Несмотря на то, что муж бил, Юля о разводе не думала. Она была уверена, что сама виновата в том, что любимый поднимает на нее руку.

- Когда он меня бил, я огрызалась, а потом винила себя - думала, сама же провоцирую его, чего тогда жаловаться. Мне еще внушали, что я страшная дура, никому не нужна, поэтому я прощала. Наша история закончилась неожиданно. Ничего такого грандиозного не произошло. В тот день мы были у друзей. Муж выпил, ушел вздремнуть, через некоторое время встал, подошел к нам и сказал ребятам ни с того ни с сего, чтобы они отвезли меня домой. Я уехала, - вспоминает Юлия. - Вскоре он примчался. Завязалась ссора. Он схватил ключи от моей машины, которую покупала мама, разбросал в салоне мусор из пакета, разбил магнитофон, ключом сломал панель - будто ножом ее пробил. Я так до сих пор и езжу…

В тот момент Юля поняла, что ее жизнь превратилась в полный абсурд. Решение было принято за одну секунду. К слову, муж останавливать не стал.

Сибирячка откровенно рассказывает, что из семейных отношений вышла полностью закомплексованной женщиной с низкой самооценкой.

На страничку ню-модели подписан даже парень ее дочери. Авто фото: Дмитрий СМИРЕНКО.

«РАЗДЕЛАСЬ И ПОНЯЛА, ЧТО КРАСИВАЯ»

После расставания сибирячка в первую очередь занялась спортом, чтобы поверить в себя. Юлия честно признается: единственное, что искусственно подправила, - грудь. Но это было еще в браке.

- Грудь я сделала назло мужу. Он хотел купить мотоцикл, а меня достал его эгоизм, - объясняет Юлия.

Кроме спорта, настоящей терапией для Юлии стали откровенные фотосессии. Первые «обнаженные» съемки дались нелегко - девушка стеснялась, плакала: была уверена, что совсем не привлекательная. Но со временем перестала краснеть и смело смотрела в глаза тем, кто случайно становился свидетелем ее «голых» фотосессий. По словам Юлии, тогда краснели уже они.

- Только в 32 года я впервые почувствовала, что по-настоящему красивая. Все съемки оплачиваю я сама, мне за участие не платят. Мне стремно раздеваться за деньги. Для меня это хобби. Я, например, не хожу по клубам и ресторанам. Если зарабатывать на таких съемках, то, наверное, настанет момент, когда ты согласишься на то, что пойдет вразрез с твоими принципами, - считает Юлия. - Я не хочу все это очернять. Я делаю только то, что позволила бы, допустим, своей дочери. Хотя чего мне только не предлагали. Меня много раз звали в порно сниматься. Например, контракт предлагала известная в Европе фирма, но я отказалась. Звали в эскорт, международное брачное агентство просило мои снимки для того, чтобы они просто висели на их сайте. Я могла получать 500 долларов ни за что, но от этого я тоже отказалась.

Сибирячка стала увереннее в себе. Фото: Александр ПОЗДНЯКОВ.

«Я - ГОЛАЯ, А МУЖИКИ ИЩУТ КЛАД»

Мы попросили Юлию рассказать об одной из последних съемок. Недавно сибирячку снимал Константин Ощепков на руинах пивзавода. Несмотря на то, что это место скрыто зарослями, у Юлии были зрители.

- Это была очередная спонтанная фотосессия с Константином Ощепковым. Мы пришли на руины пивзавода, а там были двое мужчин. Они рассказали, что ищут клад. Причем мужчины не шутили - показали нам старинные монеты. Мы спросили, не помешаем ли, они ответили, что нет, - поделилась Юлия с КП-Новосибирск.

Из одежды на сибирячке была только шляпа - лишь для нескольких кадров Юлия надела купальник.

- Получилось очень красиво, - радуется Юлия. - Кстати, мужчины, которые искали клад, были счастливы и очень довольны нашим появлением. Сказали большое спасибо, когда мы закончили снимать.

Сибирячка признается, что зрители совсем не смутили ее и не испугали, несмотря на то, что дело было вечером и в кустах.

- Вы не подумайте, я не эксгибиционист - не получаю удовольствие от того, что чужие люди смотрят на меня голую. Но еще год назад я сильно смущалась, не могла смотреть в глаза прохожим, а сейчас стесняются уже они, - улыбается Юлия.

Дочка гордится сибирячкой. Фото: Игорь АЛЕКСАНДРОВ.

«НА МОЙ «ИНСТАГРАМ» ПОДПИСАН ПАРЕНЬ ДОЧКИ»

Сибирячка признается, когда впервые разделась для откровенных фото, не думала, какой будет реакция родных и окружающих.

- Моей дочке 15 лет. Она смотрит мои откровенные фотографии и гордится мной. У нее есть парень, он подписан на мой аккаунт в «Инстаграме», где я публикую снимки. Он также вполне нормально к этому относится. Даже его мама не против. Просто все уверены во мне, знают, что я порядочная, - добавляет Юлия. - Предполагаю, что и в школе учителя дочки знают про мое увлечение, но по этому поводу никаких конфликтов не было.

Сейчас Юлия мечтает только об одном: выйти замуж по-настоящему. Ради семьи она готова отказаться от увлечения, которое когда-то спасло ее от депрессии.

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