Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 июня 2020 года: спад заболеваемости у детей и голосование в масках

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3752 человека, среди них — 251 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 104 человек. Регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

НОВЫЕ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Новосибирские врачи сообщили о двух новых смертях от коронавируса, жертвами болезни оказались 63-летний и 78-летний мужчины. Количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 44 человек.

ЗА СУТКИ ЗАБОЛЕЛ ОДИН РЕБЕНОК

В Новосибирске врачи выявили всего одного заболевшего ребенка за прошедшие сутки: такой спад заболеваемости у детей в регионе зафиксирован впервые. Общее количество заразившихся детей с начала эпидемии выросло до 251 ребенка.

Врачи госпитализировали 76 детей с подозрением на коронавирус. Маленькие пациенты находятся в детской больнице №3, среди них есть дети с подтвержденным диагнозом.

КОГДА ОТКРОЮТ АКВАПАРК?

Новосибирцы хотят купаться — но пляжи и аквапарк официально закрыты для посещения из-за введенного режима самоизоляции. Ограничения продлятся до 30 июня, сообщили местные власти. В руководстве аквапарка также ждут распоряжения губернатора. — Пока никаких точных дат мы не знаем, никаких документов или распоряжений на этот счет не поступало. Аквапарк начнет свою работу, когда официально будут сняты на нее ограничения, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе «Аквамир».

КАК ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЩИТЯТ ОТ КОРОНАВИРУСА?

1 июля пройдет голосование по изменениям в конституции РФ в Новосибирске в 2020 году. Чтобы обеспечить безопасность сибиряков на избирательных участках, будут приняты сразу несколько мер предосторожности. Чтобы исключить риск заражения коронавирусом, всем участникам будут выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки.

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