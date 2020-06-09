«Россия - Родина моя»: единороссы читают стихи онлайн в честь Дня России

Одной из ключевых акций стал флешмоб «Россия - Родина моя»: партийцы, депутаты и участники предварительного голосования «Единой России» в режиме эстафеты по очереди читают строки стихотворений о России.

Как рассказали в региональном отделении партии, в старте акции уже приняли участие 15 человек. Среди них - руководитель областного исполкома «ЕР» Юлия Швец, первый замсекретаря регионального отделения Андрей Панферов, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко и многие другие.

- Люди, которые прочтут патриотические стихи о России, напомнят всем новосибирцев о том, какая у нас великая, многонациональная страна с многовековой историей. И важно подключить к этой акции молодое поколение. Считаю, что День России не пройдет незамеченным. Мы напомним о том, в какой сильной стране мы живем и поздравим жителей города и области, но только в онлайн-формате, - рассказала Юлия Швец, руководитель Волонтерского центра партии «Единая Россия».

Кроме того, 12 июня на улицах Новосибирска, с соблюдением санитарных норм и допустимых расстояний, «Единая Россия» проведет пикетные акции в десяти точках города. Волонтеры будут вручать прохожим ленты в цветах российского триколора и воздушные шары. Кроме того, к этой акции присоединятся партнерские организации и представители бизнеса, которые будут раздавать ленты на своих мероприятиях и в организациях.

В этот же день партийцы примут участие в торжественных мероприятиях возложения цветов и венков к памятникам и могилам героев России. Память о их подвиге и героизме хранится в памяти сибиряков. В церемониях примут участие депутаты Горсовета и Законодательного собрания. Такие мероприятия пройдут не только в Новосибирске, но и в районах области.

- Праздник молодой, но тем не менее, он очень особенный для России. Он нужен всем нам, особенно сейчас, в этих сложных обстоятельствах, в которых мы живем. Во всех странах есть такие значимые и любимые народом национальные праздники. Они нужны для проявления, прежде всего, гражданских чувств. Особенно важно привить молодому поколению любовь и уважение к этому празднику. День России тесно связан с историей нашей страны, с нашими трудностями, победами и в этот день можно почтить память всех героев нашей страны. Мы выразили свое отношение к празднику - стихами, передали свои эмоции с помощью емких слов: «Я с Россией по жизни шагаю, я с Россией живу и пою!». Предлагаю всем присоединиться к этой акции и прочитать свои любимые стихи, посвященные нашей Родине, нашей России, -рассказал Александр Морозов, замсекретаря областной «ЕР» по агитационно-пропагандистской работе.