2020-06-08T20:29:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 июня 2020 года: открыли магазины и границы с Алтаем

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
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Блокпостов на границе с Алтайским краем больше нет.Блокпостов на границе с Алтайским краем больше нет.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3648 человек, среди них — 250 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 102 человек. Регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса. НОВАЯ ЖЕРТВА КОРОНАВИРУСА Пенсионерка с COVID-19 скончалась в одной из инфекционных больниц Новосибирска. Врачи боролись за жизнь 69-летней женщины, но организм не выдержал болезни. Общее количество смертей от коронавируса в регионе составило 42 человека.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ За прошедшие сутки в Новосибирске врачи выявили 12 детей, заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, общее количество заболевших выросло до 250 детей. В детской больнице №3 находится 71 ребенок с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. ОТКРЫЛИ МАГАЗИНЫ Власти Новосибирской области смягчили режим самоизоляции и открыли непродовольственные магазины. Но пока только те, где площадь торгового зала не больше 400 квадратных метров. Губернатор Андрей Травников заверил, что в регионе удается сдерживать темпы распространения инфекции. НЕ ВЫТЕРПЕЛ И САМ ПРИШЕЛ Новосибирец по имена Ахмед прождал «скорую» два часа, не дождался — и сам поехал в больницу. Мужчину сначала заперли в изоляторе, но потом его выпустили обратно в коридор. По словам мужчины, только после вопросов посетителей больницы, за Ахмедом приехали врачи. ОТКРЫЛИ ГРАНИЦУ

Новосибирцы теперь смогут отдохнуть на Алтаесоседний регион убрал блокпосты и открыл границы. Краевые власти отменили обязательный двухнедельный карантин для всех приезжих. Кроме того, в Алтайском крае разрешается работа санаториев и курортов, у которых есть медицинские лицензии на оказание услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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