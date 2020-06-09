Заложники чужих долгов: тысячи новосибирцев рискуют остаться без тепла в квартирах

Ближайшая осень может стать холодной для многих жителей Новосибирска. Причины - многомиллионные долги теплоснабжающих организаций. Они попали в черный список поставщика газа, который вынес им публичное предупреждение.

При этом новосибирцы считают, что одна из компаний намерена разрешить проблему за счет самих жильцов, начисляя им повышенные суммы за коммунальные услуги. Давайте посмотрим на цифры и факты.

Хронические должники

Новосибирский поставщик газа обнародовал список главных должников. «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» выложил данные на своем официальном сайте и вынес, похоже, последнее предупреждение: дальше взыскивать деньги будет через суд.

«В ООО «ТСП-Сиб», ООО «Дискус ПЛЮС», ООО «Вертикаль-НСК» и ООО «ГазТеплоСвет», обеспечивающих теплом и горячей водой жилые дома и объекты социальной сферы Новосибирска, сложилась критическая ситуация с оплатой потребленного газа. Поставщик газа вынужден обращаться в арбитражные суды для принудительного взыскания задолженности», - предупредил поставщик.

У «Вертикаль-НСК» и «ГазТеплоСвет» долги менее чем по 4 миллиона. У «Дискус ПЛЮС» - 12,3 миллиона. А лидер в этом рейтинге - ООО «ТСП-Сиб» с долгом 16 миллионов 200 тысяч рублей. При этом делами должников уже занимается суд - поставщики газа требуют возврата долгов через арбитраж.

В «Газпроме» говорят, что большинство должников не погашают счета еще с прошлого года, то есть ситуация хроническая.

- Систематические нарушения договорных условий оплаты вынуждают поставщика газа взыскивать задолженность в судебном порядке с возможным последующим применением мер принудительного взыскания (арест денежных средств и имущества, его реализация), - предупреждает «Газпром Межрегионгаз Новосибирск».

Знакомые лица

Какова зона обслуживания должников? Главный из них - ООО «ТСП-Сиб» - снабжает теплом и горячей водой микрорайоны Стрижи и Закаменский, несколько домов в Октябрьском районе. Всего - 33 адреса. Большую часть домов возвела Группа компаний «Стрижи», а дома обслуживают аффилированные с застройщиком фирмы. В частности, управляющая компания «Светлая Роща», учредителем которой, по данным ЕГРЮЛ, числится Игорь Белокобыльский. Он же - директор Группы компаний «Стрижи». Но кто стоит за компанией «ТСП-Сиб», попавшей на первое место главных газовых должников региона?

В числе учредителей ООО «ТСП-Сиб» - Валерий Чкалов. Прежде он наряду с тем же Игорем Белокобыльским, а также Леоном Поляковым был учредителем компании ООО «ТСП-СИБ». Она ликвидирована, но предприятие-преемник называется почти так же, просто прописные буквы сменились на строчные. Наряду с этим совпадением обратите внимание еще на одно: председатель совета директоров ГК «Стрижи» - депутат областного Заксобрания Илья Поляков.

То есть в разных компаниях действуют одни и те же топ-менеджеры, которые, видимо, зарабатывают и на продаже квартир, и на их обслуживании.

Пострадать могут обычные жильцы

Прежде чиновники заявляли, что в регионе по итогам 2019 года долги за потребительский газ составили 1,5 миллиарда рублей. Ресурсоснабжающие организации в свое время пеняли на жителей-должников. На сайте «Стрижей» есть заявление директора некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» Александра Козлова, который предупреждает о санкциях, что грозят жильцам: злостных неплательщиков могут лишить коммунальных услуг, включая газ, горячую воду и отопление. Но жители утверждают, что управляющие компании, аффилированные с группой вышеназванных предпринимателей, зачастую предоставляют неверные сведения о ситуации с платежами конечных потребителей.

Портал om1 цитирует 38-летнего жителя Стрижей Александра Сушкова, который жалуется на завышенные суммы коммунальных платежей. По его мнению, так организация пытается покрыть собственные долги перед поставщиком газа.

- Мы оплачиваем счета в конце месяца, а в начале следующего уже приходит новая квитанция за предыдущие 30 дней. Жители недоумевают, как и кому платить, и разделились на два лагеря. Некоторые оплачивают один счет, кто-то - сразу два, лишь бы не быть должником, третья группа людей не платит никому. Поэтому и стали приходить судебные иски. Собственники квартир не понимают, как правильно платить и по какому принципу формируются тарифы. Управляющая компания претензии и обращения жителей игнорирует, - говорит Сушков.

Еще одна жительница микрорайона - 42-летняя Елена - жалуется, что некоторые жильцы вынуждены платить до 5000 рублей за коммунальные услуги, в то время как красная цена им - 3500.

Парадокс: жители жалуются на завышенные цены коммунальных услуг, а ресурсоснабжающей организации не хватает денег, чтобы работать без долгов. Или деньги идут на решение каких-то других задач группы бизнесменов?

Между тем арбитраж не ровен час начнет взыскивать долги судебными решениями, придут приставы. И страшно думать, что жертвами последствий могут стать обычные жильцы.

Лето в Сибири недолгое, уже в октябре в квартиры нужно подавать тепло. Неужели из-за манипуляций предпринимателей с деньгами тысячи новосибирцев будут вынуждены жить в холодных квартирах?