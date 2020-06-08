«Меня домогался приемный отец»: удочеренная сибирячка ищет родную маму

37-летняя мойщица машин из поселка Линево Татьяна Боксрон (Ушакова) ищет свою родную маму. Сибирячка попала в приемную семью в возрасте двух лет, где не была счастлива. Говорит, что приемная мама ее унижала и била, а приемный отец - домогался. Настоящую родню Татьяна хочет найти с 11 лет, но не для того, чтобы высказать обиду, а, наоборот, чтобы подружиться и обрести наконец-то настоящую семью.

Таня родилась 12 августа 1982 года. Как она оказалась в Доме малютки города Искитима, ей никто не рассказывал. Потом с простудой ребенка отправили в больницу в поселке Степной, оттуда в два года ее забрали приемные родители Тамара и Игорь.

- Мама рассказывала, когда пришла и увидела меня впервые, я носилась по палате с мухобойкой и пыталась убить всех насекомых. После этого она меня обняла и сказала, что я ее дочка, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Казалось бы, вот оно - начало новой жизни. Только никто не знал, что ждет семью впереди. Приемный отец не принял Таню - ушел, идеальной картинки не сложилось.

- В садик я ходила в одном селе, потом мы переехали в поселок Бурмистрово, я там в школу пошла. В деревне быстро слух разошелся, что я приемная, и дети начали меня травить. Не считали за человека. Я плохо понимала, что происходит. Из-за этого нам с мамой пришлось переехать в Линево, где мы и остались насовсем, - говорит сибирячка.

Девочка росла послушным и умным ребенком. Фото: личный архив.

На новом месте приемная мама Тани начала устраивать личную жизнь. Познакомилась с мужчиной, недавно вышедшим из тюрьмы, переехала жить к нему вместе с ребенком. Не сложилось - разошлись, потом была еще одна неудачная попытка найти «папу» для Тани. Видимо, из-за неудач в личной жизни женщина начала выпивать. Когда Тане было 11 лет, приемная мама открыла дочке семейную тайну, что та ей не родная. По справке из ЗАГСа она была Татьяной Валерьевной Ушаковой. Маленькую девочку не отпускала эта мысль. По словам сибирячки, она несколько лет писала письма на передачу «Жди меня», но безуспешно. В конце концов Таня оставила эти попытки.

- Мама потом снова сошлась с первым мужем. Пьянки в нашем доме не прекращались. Бывало, я и в подъезде спала, а в подростковом возрасте мама однажды ударила меня головой об косяк. Приемный папа, когда мне было 15 лет, домогался меня, однажды пытался порвать на мне вещи. Мама даже писала заявление в полицию, но делу не дали ход, - вспоминает свое страшное детство сибирячка.

Всю свою жизнь Татьяна мечтала, вдруг жизнь с ее настоящей мамой сложилась бы иначе - счастливо… Недавно решила возобновить поиски родственников. Пришла в ЗАГС, но ей отказали в раскрытии тайны усыновления. Сказали, что нужно разрешение от приемных родителей, раз они еще живы. Таня решила поговорить с мамой, убедить ее помочь, но женщина отказалась подписывать какие-либо бумаги.

- Я не знаю, как зовут мою биологическую маму, где она живет. Предполагаю, что в Искитимском районе. Для начала я хотела бы просто ее увидеть и поговорить с ней. Если отношения сложатся, рассказала бы ей про внучку, мы бы приехали в гости, зажили бы счастливо! - планирует Татьяна.

Уважаемые читатели, если вы узнали на фотографиях девочку и знаете что-то о родителях Татьяны Валерьевны (Игоревны) Ушаковой (Боксрон), сообщите, пожалуйста, в редакцию по тел. 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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